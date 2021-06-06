تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
فلاح القحطاني : الهلال لا يستحق الدوري والجدول ساعدهم
منذ 13 ساعة
1814
5
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
نابف صقر
عدد التعليقات : 32
منذ 12 ساعة
ما عاد إلا فلاح وش انت يا فلاح تكلم عن زعيم نصف الارض .
احترقت القواطي !!!!!
الخبير
عدد التعليقات : 6
منذ 8 ساعات
من تكون يازيدي عشان تقول الزعيم مايستحق وهذا من جهلك والجدول الظاهر في ذاكرتك ان الهلال لعب لوحده بدون اندية عشان كذا حقق الدوري .
زعيم اااسيا
عدد التعليقات : 2055
منذ 5 ساعات
لاحد يلوم اعلام الاصيفر
قالوا الهلال مدعوم بالحكم المحلي وجاء حكم اجنبي وجلدناهم بالاربعه ورحمناهم
قالوا الهلال مدعوم لاعيبه اجانب واستكمل الهلال الموسم ٥اجانب فالملعب وجلدناهم
قالوا الهلال يلعب داخل ارضه في المباريات الحاسمه
وجلدناهم عندما حققنا الدوري امام التعاون فالقصيم
قالوا الهلال يفحط باسيا واخذنا البطوله رايح جاي اما اوراوا وجلدناهم
وعذرهم الجدوال المباريات تخيل ياصحاب العقول في مراح الحسم الهلال واجهه
الشباب والباطن والاهلي والتعاون والفيصلي
اي جدوال يتكلمون
هولاء لايفقهون شيء ويكذبون وثم يكذبون لاتخفيف الانين والحسره
تبا للضعفاء
رياضي محايد
عدد التعليقات : 80
منذ 3 ساعات
فلاح القحطاني مريض نفسي مثل إعلاميي النصر ويعاني فوبيا هلاليه سببت له إسهال فكري مزمن أدى إلى مانسمع منه .. الخطأ على تلك البرامج التي تستضيف مرضى لا يفيدون الرياضة بشيء ..
الجميع اجمع أن الهلال حصل على بطولة الدوري بأقل مجهود بسبب تشبعه من البطولات والملل الذي صاحب الفريق . فريق الهلال يعاني لاعبيه من جهد والحماس في الوقت الراهن وهم محتاجين راحة لفترة طويله . وسوف يعود كما كان .
علي الغامدي ورد وشوك الهلال ( إن كان مرواحك يافلاح القحطاني زعل مرواح جدي ) والفيصلي طلع النصر من الكأس بعشره لاعبين والهلال لم يكن طرف
عدد التعليقات : 295
منذ 3 ساعات
فلاح القحطاني فكر اهبل وللاسف من استضافه وجعلة يتكلم بأسلوب الهبل الرياضي ماعنده سالفه الا يطبل لفريقة الاصفراوي ليغطي عيوبه لو النصر اخذ الدوري ماكان طبل عقدته الهلال لذا عطوهم لغة بطولة الثرثره وماينافس النصر ببطوله اعلامي الثرثة والضجيج الا هم الدوري خدم الهلال وطيب الكأس من خدم وليش النصر ماعتلي مجموعته والذي الهلال ليس طرف فيها وخرج من الكأس من امام الفيصلي وبعشرة لاعبين هل الهلال طرف فيها بعد يارجل مرضك انكشف ومعروف اذا لم تجيب طاري الهلال ماراح تنشهر وعارفين مثلك ومثل ضجيج اعلامي النصر ماتشتهرون الا بذم الهلال والتشكيك وتدري عاد زر وزر والله مابعد جدي مافكرنا فيك ات ثرثر وحنا نصعد المنصات واستمر عادي مرواح جدي
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
رااايق
وقوبل مسلسل "للخطايا ثمن" برفض شديد من قبل الشيعة في الكويت **** لأنه يكشف الواقع الوسـخ اللي هم عايشين فيه ****
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله **** هذي مع بنتها مشكلتهم صارت مسلسل مكسيي ما تدري متى ينتهي ** البنت عاقة والأم الله يعلم...
أبوخالد-أبها.
اقترح تقسم كاميرات ساهر إلى نصفين .. نصف للمرور .. والنصف الأخر لصحة الناس .
ابو محمد 😎 ✍️
غشيم مغامر ولا يعرف اساليب السلامه .. .. هذا اللي يقولون عنه : غشيم ومتعافي ..
أخر الأخبار
"الحياة الفطرية" تدعو مقتني الحيوانات المفترسة إلى تسليمها تجنبًا للمحاسبة القانونية
منذ 8 دقائق
1188
أندية قطرية تسعى لضم "بلعمري"
منذ 12 دقيقة
1248
إقامة مزاد علني لبيع "بضائع" في جمرك مطار الملك عبدالعزيز
منذ 15 دقيقة
1268
"الهلال الأحمر" يحذر من أعراض ضربات الشمس
منذ 17 دقيقة
1247
ريال مدريد يبحث تنظيم حفل وداع لراموس
منذ 20 دقيقة
1335
الأحوال المدنية : إلغاء إعلان الصحف والمطالبة بصكوك كتابات العدل لـ 4 حالات
منذ 22 دقيقة
1530
المملكة والصين يُطوران تكنولوجيا جديدة لتحلية مياه البحر
منذ 24 دقيقة
1311
بالصور.. كلاب ضالة تقتل 20 رأساً من الأغنام في حي الجربة بنجران
منذ 29 دقيقة
1456
امرأة غاضبة تحاول الاعتداء على شرطي
منذ 44 دقيقة
354
شاب يعرض حياته للخطر من اجل التصوير
منذ 45 دقيقة
277