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عادل المرضي : الهلال أضعف الزعماء بين الأندية العربية
منذ 16 ساعة
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التعليقات
زعيم اااسيا
عدد التعليقات : 2055
منذ 8 ساعات
اعتراف منه الهلال خلال عشرين سنه حقق بطوله
اعرفلك انديه تطلق على نفسها الالقاب
ولم تحقق ربع ماحققه الهلال منذو تأسيسها
حتى تستحيل تحط علم السعوديه بجوارها
الحقيقه مؤلمه
والحسره والتين فاضح
تبا لكم
كلام العقل
عدد التعليقات : 13
منذ ساعة
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
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