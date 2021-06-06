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زارا البلوشي عن تأخرها في الزواج: "لو راح القطار الأول بيجيك الثاني"

منذ 17 ساعة
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زارا البلوشي عن تأخرها في الزواج: "لو راح القطار الأول بيجيك الثاني"

متابعة أميرة خالد (صدى):
استنكرت الفنانة العُمانية / الباكستانية المقيمة في المملكة زارا البلوشي، معايرة متابعة لها بـ"الشيب"، والتأخر في سن الزواج.

وقالت المتابعة للبلوشي: "شعرك أصبح شايب وفاتك قطار الزواج والإنجاب، نصيحة التفتي شوي لنفسك وكوني أسرة، الأشياء اللي إنتي فيها ما راح تدوم لبكرة لما يتقدم فيكي العمر".

وردت زارا بقولها: "ترى الزواج مو بقطار، ولو راح القطار الأول بيجيك القطار الثاني"، مشيرة إلى أن الزواج ليس شرطا ليكون لديها عائلة.

وأوضحت البلوشي أن "الشيب" أصابها في شعر رأسها منذ كانت في الـ16 من عمرها، مؤكدة أنها لو وصلت إلى سن الـ50 ولم تجد الشخص المناسب فلن تتزوج.

يذكر أن البلوشي تزوجت مرتين، الأولى من المخرج سمير عارف لمدة 5 سنوات، ثم تزوجت ثانية، لمدة شهر ثم انفصلت.

الزواج
المملكة
زارا البلوشي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128912
منذ 13 ساعة
خليكي على الثاني ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50368
منذ 13 ساعة
اوكي انتظري القطار القادم من بعيد يمكن يتوقف في محطتك وتطلعي معاه
؟؟
؟؟ عدد التعليقات : 195
منذ 8 ساعات
هذى هى حياة الفنانين والمشاهير على قولهم حياه ضياع في ضياع

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إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
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