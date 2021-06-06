زارا البلوشي عن تأخرها في الزواج: "لو راح القطار الأول بيجيك الثاني"

متابعة أميرة خالد (صدى):
استنكرت الفنانة العُمانية / الباكستانية المقيمة في المملكة زارا البلوشي، معايرة متابعة لها بـ"الشيب"، والتأخر في سن الزواج.
وقالت المتابعة للبلوشي: "شعرك أصبح شايب وفاتك قطار الزواج والإنجاب، نصيحة التفتي شوي لنفسك وكوني أسرة، الأشياء اللي إنتي فيها ما راح تدوم لبكرة لما يتقدم فيكي العمر".
وردت زارا بقولها: "ترى الزواج مو بقطار، ولو راح القطار الأول بيجيك القطار الثاني"، مشيرة إلى أن الزواج ليس شرطا ليكون لديها عائلة.
وأوضحت البلوشي أن "الشيب" أصابها في شعر رأسها منذ كانت في الـ16 من عمرها، مؤكدة أنها لو وصلت إلى سن الـ50 ولم تجد الشخص المناسب فلن تتزوج.
يذكر أن البلوشي تزوجت مرتين، الأولى من المخرج سمير عارف لمدة 5 سنوات، ثم تزوجت ثانية، لمدة شهر ثم انفصلت.