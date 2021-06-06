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مناف أبوشقير : المركز السادس غير لائق بطموحات النصر
منذ 15 ساعة
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التعليقات
ابو وليد
عدد التعليقات : 2281
منذ 7 ساعات
هذا مركز فريق ابو خرقه الطبيعي من السادس ودون
علي الغامدي ورد وشوك الهلال يامناف تكلم عن بطل اسيا الاتحاد مع منافسة بطل اسيا الهلال وخل السادس يتغنا به اصحابه وكفوهم
عدد التعليقات : 294
منذ 5 دقائق
انت يامناف ابوشقير عايش علي ايام زمان والدنيا بعد السبع اجانب تغيرت ومافي كبير الان الا الذي عنده الاحتياطي المحلي اساسي ومايفرق وصبعا الهلال ثابت والبقية متغيرين من الثاني الة السادس والدليل الاربع مواسم الاخيره الهلال بطل اربع منها والبقية للمنافسه من الثاني للسادس والوضع الطبيعي للنصر من الثاني الى السادس لوجود الاتحاد والاهلي والشباب ومعهم النصر وممكن التعاون والفيصلي والاتفاق فلو اخذنا رأيك هل الاتحاد مركزه الثالث طبعا لا هو مابين الاول والثاني منافسه وكذلك الحال للشباب والاهلي اذا طبيعي أن يكون النصر اما ثالثا او رابعا او خامسا فلا نكابر ونعيش علي الاطلال
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رااايق
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لا حول ولا قوة إلا بالله **** هذي مع بنتها مشكلتهم صارت مسلسل مكسيي ما تدري متى ينتهي ** البنت عاقة والأم الله يعلم...
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