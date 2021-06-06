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إيقاف رئيس الاتحاد البرازيلي مؤقتًا لاتهامه بالتحرش الجنسي ‎

منذ 18 ساعة
2632
إيقاف رئيس الاتحاد البرازيلي مؤقتًا لاتهامه بالتحرش الجنسي ‎

وكالات (صدى):
قرر مجلس القيم والأخلاق في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أمس الأحد، إيقاف روجيريو كابوكلو رئيس الاتحاد لمدة 30 يومًا، وذلك لاتهامه من قبل إحدى موظفات الاتحاد له بالتحرش الجنسي.

وكانت الموظفة أوضحت في شكواها، أن كابوكلو تناول الكحول خلال ساعات العمل، وأجبرها على إخفاء الزجاجات حتى يتمكن من الشرب دون أن يلاحظه أحد.

وأشارت إلى أنه كان عليها أيضًا أن تجمع الزجاجات الفارغة، وطلب منها رئيس الاتحاد شرب الكحول معها في غرفتها.

كما ادعت أنه طلب منها تغيير طريقة ملابسها حتى أنه عرض عليها المال لشراء ملابس جديدة، كما طلب منها إنكار وجود مثل هذه الانتهاكات مقابل المال، لكنها رفضت وقدمت الشكوى.

التحرش الجنسي
الاتحاد البرازيلي لكرة القدم
روجيريو كابوكلو

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم

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