إيقاف رئيس الاتحاد البرازيلي مؤقتًا لاتهامه بالتحرش الجنسي ‎

وكالات (صدى):
قرر مجلس القيم والأخلاق في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أمس الأحد، إيقاف روجيريو كابوكلو رئيس الاتحاد لمدة 30 يومًا، وذلك لاتهامه من قبل إحدى موظفات الاتحاد له بالتحرش الجنسي.
وكانت الموظفة أوضحت في شكواها، أن كابوكلو تناول الكحول خلال ساعات العمل، وأجبرها على إخفاء الزجاجات حتى يتمكن من الشرب دون أن يلاحظه أحد.
وأشارت إلى أنه كان عليها أيضًا أن تجمع الزجاجات الفارغة، وطلب منها رئيس الاتحاد شرب الكحول معها في غرفتها.
كما ادعت أنه طلب منها تغيير طريقة ملابسها حتى أنه عرض عليها المال لشراء ملابس جديدة، كما طلب منها إنكار وجود مثل هذه الانتهاكات مقابل المال، لكنها رفضت وقدمت الشكوى.