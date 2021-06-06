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فهد الروقي : كيف سيلعب النصر على ملعب " مرسول بارك "
منذ 16 ساعة
14404
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التعليقات
كلام مليان
عدد التعليقات : 601
منذ 6 ساعات
ملعب مرسول اخذ بالحيله وسيسحب وشركة الوسائل متورطه فيه ب 125 مليون سنويا والفقر طفران مايدفع هذي السالفه
ابو ناصر
عدد التعليقات : 16
منذ 6 ساعات
ذابحك النصر ومشغلك
خالد العتيبي
عدد التعليقات : 2
منذ ساعتين
مشغل نفسه الفقر بديونه
kkkk
عدد التعليقات : 381
منذ ساعة
اصيفر الرياض يعيث في الارض الفساد الله يزيلهم
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أحدث التعليقات
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
رااايق
وقوبل مسلسل "للخطايا ثمن" برفض شديد من قبل الشيعة في الكويت **** لأنه يكشف الواقع الوسـخ اللي هم عايشين فيه ****
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله **** هذي مع بنتها مشكلتهم صارت مسلسل مكسيي ما تدري متى ينتهي ** البنت عاقة والأم الله يعلم...
أبوخالد-أبها.
اقترح تقسم كاميرات ساهر إلى نصفين .. نصف للمرور .. والنصف الأخر لصحة الناس .
ابو محمد 😎 ✍️
غشيم مغامر ولا يعرف اساليب السلامه .. .. هذا اللي يقولون عنه : غشيم ومتعافي ..
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