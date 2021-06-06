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توتنهام يحدد 25 مليون يورو للتنازل عن لوكاس مورا

منذ 18 ساعة
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توتنهام يحدد 25 مليون يورو للتنازل عن لوكاس مورا

ماجد محمد (صدى):
تزامنا مع تنافس ناديي الهلال والنصر لضم اللاعب البرازيلي لوكاس مورا، حدد نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، سعر نجمه الذي يظهر اسمه على طاولة عدد كبير من الأندية.

وكشفت تقارير فرنسية أن توتنهام يطلب 25 مليون يورو، مقابل التنازل عن لوكاس مورا في الانتقالات الصيفية.

ويحظى مورا باهتمام أيضا من أندية الكرة الإيطالية، في مقدمتها نابولي مع المدرب لوسيانو سباليتي، وروما.

وكانت مصادر كشفت في وقت سابق عن رغبة البرتغالي ليوناردو جارديم، المدرب الجديد لنادي الهلال في ضم لوكاس مورا، ليكون بديلا للإيطالي جيوفينكو، الذي قد يرحل خلال الميركاتو الصيفي.

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النصر
الهلال
توتنهام
لوكاس مورا

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واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم

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