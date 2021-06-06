توتنهام يحدد 25 مليون يورو للتنازل عن لوكاس مورا

ماجد محمد (صدى):
تزامنا مع تنافس ناديي الهلال والنصر لضم اللاعب البرازيلي لوكاس مورا، حدد نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، سعر نجمه الذي يظهر اسمه على طاولة عدد كبير من الأندية.
وكشفت تقارير فرنسية أن توتنهام يطلب 25 مليون يورو، مقابل التنازل عن لوكاس مورا في الانتقالات الصيفية.
ويحظى مورا باهتمام أيضا من أندية الكرة الإيطالية، في مقدمتها نابولي مع المدرب لوسيانو سباليتي، وروما.
وكانت مصادر كشفت في وقت سابق عن رغبة البرتغالي ليوناردو جارديم، المدرب الجديد لنادي الهلال في ضم لوكاس مورا، ليكون بديلا للإيطالي جيوفينكو، الذي قد يرحل خلال الميركاتو الصيفي.
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