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بالفيديو.. كيفن دي بروين يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

منذ 18 ساعة
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بالفيديو.. كيفن دي بروين يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

وكالات (صدى):
حصد كيفن دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، جائزة رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي.

وجاء ذلك بعد قيادة "دي بروين" لفريقه مانشستر سيتي إلى التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي خلال هذا الموسم.

وفاز "دي بروين" على زملائه المرشحين لهذه الجائزة وهم "إيلكاي غندوجان، وفيل فودين، وروبن دياز، لاعبو مانشستر سيتي، وبرونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، وهاري كين لاعب توتنهام".

وتعتبر هذه المرة هى الثانية على التوالي التي يتوج فيها "دي بروين" من رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا بعد أن فاز بها الموسم الماضي.

مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي
توتنهام
كيفن دي بروين
رابطة اللاعبين المحترفين

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واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم

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