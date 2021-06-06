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داعش يعلن عن مقتل زعيم "بوكو حرام"

منذ 18 ساعة
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داعش يعلن عن مقتل زعيم "بوكو حرام"

أبوجا (صدى):
أعلن تنظيم داعش في غرب إفريقيا، عن مقتل زعيم جماعة "بوكو حرام" النيجيرية المتطرفة، أبوبكر شيكاو، بعد تقارير ظهرت في مايو الماضي، تفيد بمحاولته الانتحار كي لا يقع في قبضة متشددين متحالفين مع تنظيم "داعش"، شمالي نيجيريا.

وأوضح شخص يزعم أنه أبو مصعب البرناوي، زعيم ولاية غرب إفريقيا التابعة للتنظيم، في تسجيل صوتي، أن أبو بكر شيكاو قتل في 18 مايو، بعد تفجير عبوة ناسفة عندما لاحقه مسلحون في أعقاب معركة، بحسب "وكالة رويترز".

وأبلغ شخصان على معرفة بالبرناوي، بأن الصوت الذي في التسجيل هو لزعيم ما يعرف بولاية غرب إفريقيا التابعة لداعش، بحسب "سكاي نيوز".

وكانت تقارير صحفية، ذكرت أن شيكاو، أصيب بجروح خطيرة، بعدما حاول أن ينتحر، حتى لا يقع في قبضة مسلحين تابعين لداعش، بعد اشتباكات بين بوكو حرام وداعش المنافس لهم في ولاية بورنو، شمالي البلد الإفريقي.

 

إفريقياً
تنظيم داعش
بوكو حرام
أبو مصعب البرناوي
أبو بكر شيكاو

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12874
منذ 17 ساعة
برز شيكاو على مستوى عالمي، بعد سنة 2014، عندما قامت جماعته المتطرفة بخطف المئات من تلميذات المدارس، وانطلقت حملة واسعة، وقتئذ، من أجل تحريرهن.

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إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
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