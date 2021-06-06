ابنة دلال عبدالعزيز:"والدتي ما زالت في العناية المركزة ومتعرفش حاجة عن وفاة بابا"

القاهرة (صدى):
قالت الفنانة دُنيا سمير غانم، إن والدتها الفنانة دلال عبد العزيز ما زالت في العناية المركزة ولا تعرف نبأ وفاة زوجها الفنان سمير غانم .
وكتبت دنيا سمير غانم، تدوينة قالت فيها:"والله العظيم دعائكم هو اللي بيصبرنا ومخلينا نقدر نقف على رجلينا عشان نساعد مامي، هي لسة في العناية المركزة وماتعرفش حاجة عن بابي".
وأضافت:"حالتها لسة ماتسمحش إننا نقول لها خبر زي ده، شكرا جدا ربنا يخليكم لينا ويرحم بابي ويصبرنا علي فراقه ويشفي مامي يا رب".
وكانت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، نفت الأنباء التي روجت لخروج الفنانة دلال عبد العزيز من المستشفى، مؤكدة أن ما نُشر غير صحيح.