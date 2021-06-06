نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ابنة دلال عبدالعزيز:"والدتي ما زالت في العناية المركزة ومتعرفش حاجة عن وفاة بابا"

منذ 19 ساعة
1705
4
ابنة دلال عبدالعزيز:"والدتي ما زالت في العناية المركزة ومتعرفش حاجة عن وفاة بابا"

القاهرة (صدى):
قالت الفنانة دُنيا سمير غانم، إن والدتها الفنانة دلال عبد العزيز ما زالت في العناية المركزة ولا تعرف نبأ وفاة زوجها الفنان سمير غانم .

 

وكتبت دنيا سمير غانم، تدوينة قالت فيها:"والله العظيم دعائكم هو اللي بيصبرنا ومخلينا نقدر نقف على رجلينا عشان نساعد مامي، هي لسة في العناية المركزة وماتعرفش حاجة عن بابي".

وأضافت:"حالتها لسة ماتسمحش إننا نقول لها خبر زي ده، شكرا جدا ربنا يخليكم لينا ويرحم بابي ويصبرنا علي فراقه ويشفي مامي يا رب".

 

وكانت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية،  نفت الأنباء التي روجت لخروج الفنانة دلال عبد العزيز من المستشفى، مؤكدة أن ما نُشر غير صحيح.

دنيا سمير غانم
العناية المركزة
فيروس كورونا
سمير غانم
دلال عبدالعزيز

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128912
منذ 19 ساعة
حناقلنا توته وانتم لسى ماخلصتوا الحدوته ................؟
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13385
منذ 18 ساعة
الله يكتب لها الشفاء والعافية.
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 123
منذ 15 ساعة
الله يشفيها
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50368
منذ 13 ساعة
الله يشفيها

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم

أخر الأخبار

زيدان يرفض تدريب أي فريق بعد رحيله من ريال مدريد
زيدان يرفض تدريب أي فريق بعد رحيله من ريال مدريد
منذ 3 دقائق 1035
بالفيديو .. أستاذ الكيمياء : بحيرة الصرف الصحي تهدد أهالي القريات بالأوبئة ومرض الملاريا
بالفيديو .. أستاذ الكيمياء : بحيرة الصرف الصحي تهدد أهالي القريات بالأوبئة ومرض الملاريا
منذ 32 دقيقة 1257
الهيئة العامة للإعلام تصنف أول فيلم سعودي معفى من المقابل المالي على التذاكر
الهيئة العامة للإعلام تصنف أول فيلم سعودي معفى من المقابل المالي على التذاكر
منذ 32 دقيقة 1451
بالفيديو.. إندلاع حريق هائل في طهران
بالفيديو.. إندلاع حريق هائل في طهران
منذ 37 دقيقة 1533
شجاعة ممرضة تنقذ شاب من موت محقق
شجاعة ممرضة تنقذ شاب من موت محقق
منذ 38 دقيقة 403
شاب يتعرض لحادثين في نفس الوقت
شاب يتعرض لحادثين في نفس الوقت
منذ 38 دقيقة 305
اليوم يومه
اليوم يومه
منذ 39 دقيقة 291
المغرب تسمح بدخول السعوديين للسياحة
المغرب تسمح بدخول السعوديين للسياحة
منذ 50 دقيقة 2181
أبها تسجل أقل درجة حرارة في المصايف
أبها تسجل أقل درجة حرارة في المصايف
منذ 54 دقيقة 1624
"هيئة تقويم التعليم" تؤجل الاختبار التحصيلي لعدد من المتقدمين
"هيئة تقويم التعليم" تؤجل الاختبار التحصيلي لعدد من المتقدمين
منذ ساعة 1729