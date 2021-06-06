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مصري يمشي في حاله وصكوه عين
منذ 19 ساعة
3531
4
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 128905
منذ 17 ساعة
ههههههههههههههههههههههه ..
.. هو مقرود كثير والمقاريد حوله اكثر ..
ابو عمار
عدد التعليقات : 50368
منذ 10 ساعات
معليش حاول مره ثانيه
واضح*** وصريح***
عدد التعليقات : 13385
منذ 6 ساعات
تعيش وتاكل غيرها ياعوض.
واضح*** وصريح***
عدد التعليقات : 13385
منذ 6 ساعات
تعيش وتاكل غيرها ياعوض.
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أحدث التعليقات
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم
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