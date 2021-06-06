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بالفيديو.. " مشاط " ينفي تحديد عدد الحجيج هذا العام بـ 60 ألفاً

منذ 20 ساعة
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بالفيديو.. " مشاط " ينفي تحديد عدد الحجيج هذا العام بـ 60 ألفاً

الرياض (صدى):
كشف نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، عن شروط التحصين وتلقي لقاح كورونا للراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام من داخل المملكة أو خارجها.

وقال عبد الفتاح مشاط، خلال لقائه في برنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية"، إن التحصين بحالاته الثلاث، والتي تتمثل في الحصول على جرعتين أو التحصين بجرعة واحدة أو التعافي بعد الإصابة، سيكون من بين اشتراطات أداء الحج هذا العام.

وحول استثناء بعض الدول التي تعاني من حالة وبائية متدهورة، أوضح أن الآليات التي تُطبق في الحج تتسم بالشمولية، ولا تُخصص لجهة أو دولة محددة، نافيا ما يجرى تداوله عن تحديد عدد الحجيج بـ 60 ألفاً هذا العام.

وتابع أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي عدد رسمي لحجيج هذا العام، وسوف يتم الإعلان عن أعداد الحجيج بعد الانتهاء من الخطط الخاصة بالتنظيم.

وزارة الحج
التحصين
فيروس كورونا
عبدالفتاح مشاط
لقاح كورونا

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12874
منذ 19 ساعة
سيكون التنظيم الأقسى على أصحاب الفنادق والشركات في الشروط والمعايير.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12874
منذ 18 ساعة
اللهم أكشف الغمة عن عموم الأمة وأعد علينا الراحة والسعادة والاطمئنان وروحانية تلك الأيام التي نرى فيها تدفق الحجيج وفرحهم بأداء الركن الخامس من أركان الإسلام وقد حال دون استطاعتهم إليه فيروس كوفيد١٩ في ٢٠٢١ ودخلوا في حيرة من أمرهم وغياب خارج عن إرادتهم ورغباتهم.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12874
منذ 18 ساعة
أتمنى حج هذا العام كضيف شرف على وزارة المواطن فإني والله بحاجة إليه.

☆ كل الوزارات للدولة وأتمنى مولد وزارة خاصة بالمواطن أرفع لها بعد الله طلبي البسيط الذي قد يعيد إلي حياتي المطلوبة

☆ قالوها MBC

معالي المواطن

لا نريد المعالي ولكن تريد وزيرا لنا
واجد منصف
واجد منصف عدد التعليقات : 151
منذ 18 ساعة
مستحيل العدد اقل من ٦٠٠٠٠ شخص لانه الحمد لله في السعودية أصبح الوضع تحت السيطرة وتم فتح الطيران الدولي بإعداد ضخمة جدا والزيادة مستمرة والفعاليات الكبيرة والملاعب مفتوحة
الأكيد الحج مليونين او اكثر للتعويض عن السنة الماضية وزيادة دخل للدولة
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66747
منذ 3 ساعات
👍👍👍

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم

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