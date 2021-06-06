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هذا اللى يقولك جاته ام الركب
منذ 20 ساعة
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التعليقات
واضح*** وصريح***
عدد التعليقات : 13385
منذ 16 ساعة
ههههههههههههههههههههههههههههههه.
ابو محمد
عدد التعليقات : 128905
منذ 16 ساعة
ههههههههههههههههههههههههههههههه ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عدد التعليقات : 80656
منذ 15 ساعة
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه
كأنه باصيه. في جدار الحوش وقت الحر
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 128905
منذ 15 ساعة
يا اخوان وين بقية تعليقي انتم اكلتوه .. جيعانين اطلب لكم من كودوا ..؟
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أحدث التعليقات
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
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(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم
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