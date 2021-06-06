صالح النعيمه: الوقوف معي والدعاء لي كان كالبلسم

طلال الغامدي (صدى):
وجه صالح النعيمه، قائد المنتخب الوطني ونادي الهلال السابق، الشكر لكل من تواصل معه للاطمئنان على حالته خلال الفترة الماضية عقب خضوعه للعملية الجراحية.
وقال "النعيمه" في سلسلة تغريدات له على "تويتر": "من لا يشكر الناس لا يشكر ﷲ،أشكر كل من تواصل معي ودعا لي، على أثر العملية الجراحية التي أجريتها في فقرات الظهر".
وتابع: "خرجت بالأمس من المستشفى، أشعر ببعض الآلام وبإذن الله تزول سائلاً المولى عز وجل أن يديم علينا وعليكم الصحة و العافية و أن لايريكم مكروه".
وأضاف: "كان إتصال الأمير فهد بن سلطان والأمير سلطان بن فهد وتواصل عدد من الأمراء والمسؤولين واللاعبين والإعلاميين والجماهير للوقوف معي والدعاء لي كالبلسم ويظهر الوجه الحقيقي لكرة القدم فشكراً للجميع ودمتم بألف صحة وعافية".
وكان صالح النعيمه قد خضع لعملية جراحية بـ "الفقرات" وكللت العملية بالنجاح، كما اطمئن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة "تبوك"، عليه من خلال اتصال هاتفي به.