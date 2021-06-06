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" فهد الطبية " : 6 عوامل تزيد احتمالات إصابة العين بتمزق الأوعية الدموية

منذ 20 ساعة
1922
" فهد الطبية " : 6 عوامل تزيد احتمالات إصابة العين بتمزق الأوعية الدموية

أميرة خالد (صدى):
نبهت مدينة الملك فهد الطبية إلى 6 عوامل تزيد من احتمالات إصابة العين بتمزق الأوعية الدموية، أو ما يعرف بـ " النزف تحت الملتحمة ".

وذكرت أن " النزف تحت الملتحمة " هو عبارة عن دم محبوس يظهر على شكل بقعة حمراء في الجزء الأبيض من العين، ويحدث نتيجة تمزق في الأوعية الدموية الصغيرة في أسفل السطح الشفاف للعين " الملتحمة ".

وأضافت أن التمزق يحدث بسبب الكحة أو العطاس الشديد، أو إجهاد الجسم، أو القيء، أو بسبب إصابة في العين أو فركها بشدة.

ونوهت أن العوامل التي تزيد من احتمالات الإصابة به هي داء السكري، وارتفاع ضغط الدم، وبعض أدوية مسيلات الدم، واضطرابات تخثر الدم.

مدينة الملك فهد الطبية
فهد الطبية
أمراض العين
واضطرابات تخثر الدم
أدوية مسيلات الدم
النزف تحت الملتحمة

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم

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