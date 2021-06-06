" فهد الطبية " : 6 عوامل تزيد احتمالات إصابة العين بتمزق الأوعية الدموية

أميرة خالد (صدى):
نبهت مدينة الملك فهد الطبية إلى 6 عوامل تزيد من احتمالات إصابة العين بتمزق الأوعية الدموية، أو ما يعرف بـ " النزف تحت الملتحمة ".
وذكرت أن " النزف تحت الملتحمة " هو عبارة عن دم محبوس يظهر على شكل بقعة حمراء في الجزء الأبيض من العين، ويحدث نتيجة تمزق في الأوعية الدموية الصغيرة في أسفل السطح الشفاف للعين " الملتحمة ".
وأضافت أن التمزق يحدث بسبب الكحة أو العطاس الشديد، أو إجهاد الجسم، أو القيء، أو بسبب إصابة في العين أو فركها بشدة.
ونوهت أن العوامل التي تزيد من احتمالات الإصابة به هي داء السكري، وارتفاع ضغط الدم، وبعض أدوية مسيلات الدم، واضطرابات تخثر الدم.