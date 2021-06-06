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" قناة العربية " تستضيف أحد مرتزقة قناة الجزيرة القطرية المتطاولين على المملكة

منذ 20 ساعة
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" قناة العربية " تستضيف أحد مرتزقة قناة الجزيرة القطرية المتطاولين على المملكة

عمّان (صدى):
استضافت قناة العربية النائب في البرلمان الأردني، "عمر العياصرة" الذي اعتاد على مهاجمة المملكة في أحاديثه الإعلامية.

وكان "العياصرة"، الذي يعد أحد أتباع جماعة الإخوان الإرهابية، قد سجل عدة مداخلات ولقاءات بقناة "الجزيرة" القطرية، وهاجم فيها المملكة وقياداتها، وتضمنت إحدي لقاءاته تطاول على المملكة ووصف قاداتها بعدم اتسامهم بأخلاق الفرسان في تعاملهم مع قطر.

يذكر أن عمر العياصرة عمل في الأردن كمذيع وكاتب صحفي، وخضع للتحقيق في عام 2019 لتورط في قضية غسيل أموال بعد تلقيه حوالات بنكية من بنك قطري، وذلك بحسب ما أعلن عنه الإعلامي السوري عبدالجليل السعيد حينها.

المملكة
قطر
الإخوان
قناة العربية
عمر العياصرة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12874
منذ 18 ساعة
أخ. وان. ني. هذا وصف لنائب أردني وإلا اسم لمواطن صيني
أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 60
منذ 16 ساعة
😐
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128904
منذ 16 ساعة
هذا من الكلاب النباحه في قناة خرق الخنزيره المخنزه .. وشلون يستضيفونه...!!؟

.. وجب مساءلة كل المسؤلين عن قناة العربيه وتأديبهم وشطبهم من السجلات الإعلاميه في القناة ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12874
منذ 16 ساعة
ممكن طلبوه لعلة أرادوا اكتشاف لعبة .. من خلال مبدأ استفد من عدوك إذا ما استطعت تكسب منه .. سأتابع الحوار وأخبرك يا أبو محمد علة الاستضافة. أحيانا تتفاهم مع الخصم لتفهم قواعد اللعبة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12874
منذ 15 ساعة
عنجهية الرجل، والتي تشير إلى الاعتقاد بأن الذكور يتفوقونَ على الإناث. كذلك الأمر بِالنسبة للإناث الشوفينيات‏ اللاتي يعتقدن أن الإناث أعلى من الذكور.

هذا الرجل يزعم أنه ليس شوفيني وكانت العربية تريد إثبات أنه شوفيني وتتأكد من أنه شوفيني.

الحوار عميق والنتائج تفيد الفكر الإعلامي الحواري.

الرجل يحتاج دراسة كفاية .. بحر ماله قرار .. يقدم ويؤخر في الجمل بحيث تعطي معاني مموهة معاكسة لمراده الحقيقي.
لا يهمونك انا مجنونك
لا يهمونك انا مجنونك عدد التعليقات : 575
منذ 15 ساعة
وهل العربية او سكاي نيوز كان لها وقفة امام هجمات خونة المسلمين وخنزيرة قطر؟؟؟ ولماذا العتب على هذة القنوات دام إعلامنا الرسمي والذي يمثل سياسة البلد وتوجهاتها في سبات ونوم عميق. لم يتصدى لكل المرتزقة والكلاب النابحة سوى المغرد السعودي وشرفاء العرب لا نستغرب ولا ننصدم
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50368
منذ 12 ساعة
المشكله ليست في القناه العربيه بل في من يديرها ويعمل بها والقناه سعوديه فهل من يعمل بها عنده ولاء وحب وتقدير لسعوديه حكومة و شعب لذا من المفروض ان يتم غربله القناه و موظفيها ومعرفتهم عن قرب ومعرفة ميولهم
الوفا طبعي
الوفا طبعي عدد التعليقات : 1881
منذ 11 ساعة
حاسبوا من يديرها هو الأمر والناهي👍
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 629
منذ 10 ساعات
طاقم العربية كله تحتاج فصل وإحلال بمواطنين اكثر مهنية.
سلطان
سلطان عدد التعليقات : 644
منذ 9 ساعات
مخالف
كجمغلو
كجمغلو عدد التعليقات : 17243
منذ 6 ساعات
قناة العبرية لا مصداقية ولا مهنية

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