" قناة العربية " تستضيف أحد مرتزقة قناة الجزيرة القطرية المتطاولين على المملكة

عمّان (صدى):
استضافت قناة العربية النائب في البرلمان الأردني، "عمر العياصرة" الذي اعتاد على مهاجمة المملكة في أحاديثه الإعلامية.
وكان "العياصرة"، الذي يعد أحد أتباع جماعة الإخوان الإرهابية، قد سجل عدة مداخلات ولقاءات بقناة "الجزيرة" القطرية، وهاجم فيها المملكة وقياداتها، وتضمنت إحدي لقاءاته تطاول على المملكة ووصف قاداتها بعدم اتسامهم بأخلاق الفرسان في تعاملهم مع قطر.
يذكر أن عمر العياصرة عمل في الأردن كمذيع وكاتب صحفي، وخضع للتحقيق في عام 2019 لتورط في قضية غسيل أموال بعد تلقيه حوالات بنكية من بنك قطري، وذلك بحسب ما أعلن عنه الإعلامي السوري عبدالجليل السعيد حينها.