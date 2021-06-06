بالفيديو.. استشاري نفسي: الاكتئاب عند النساء ثلاثة أضعاف الرجال

أميرة خالد (صدى):
أوضح مختص نفسي أن الدراسات أثبتت أن الاكتئاب عند النساء ثلاثة أضعاف الرجال بسبب الظروف النفسية والأسرية.
وقال الاستشاري خلال لقائه بقناة " الإخبارية ": " الاكتئاب عند النساء ثلاثة أضعاف الرجال بسبب ظروف معينة وفي مجتمعنا توصل النسبة لـ 60و70% " .
وأوضح أن حالات الاكتئاب تحدث بسبب ظروف أسرية وزوجية والضغوط والاحتراق الوظيفي والعمل فكل ذلك يعمل على خلق الاكتئاب.
وأكد المختص النفسي على ضرورة تواجد المرونة في العمل في الشركات حتى لا يتسبب بأثر سلبي على الأشخاص، فقد أثبتت الدراسات أن أكثر من 6 ساعات عمل يسبب احتراق وظيفي للشخص.