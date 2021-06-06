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بالفيديو.. استشاري نفسي: الاكتئاب عند النساء ثلاثة أضعاف الرجال

منذ 20 ساعة
1868
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بالفيديو.. استشاري نفسي: الاكتئاب عند النساء ثلاثة أضعاف الرجال

أميرة خالد (صدى):
أوضح مختص نفسي أن الدراسات أثبتت أن الاكتئاب عند النساء ثلاثة أضعاف الرجال بسبب الظروف النفسية والأسرية.

وقال الاستشاري خلال لقائه بقناة " الإخبارية ": " الاكتئاب عند النساء ثلاثة أضعاف الرجال بسبب ظروف معينة وفي مجتمعنا توصل النسبة لـ 60و70% " .

وأوضح أن حالات الاكتئاب تحدث بسبب ظروف أسرية وزوجية والضغوط والاحتراق الوظيفي والعمل فكل ذلك يعمل على خلق الاكتئاب.

وأكد المختص النفسي على ضرورة تواجد المرونة في العمل في الشركات حتى لا يتسبب بأثر سلبي على الأشخاص، فقد أثبتت الدراسات أن أكثر من 6 ساعات عمل يسبب احتراق وظيفي للشخص.

 

النساء
الرجال
الاكتئاب
الاحتراق الوظيفي
ظروف أسرية

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80656
منذ 12 ساعة
من الهياله
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12874
منذ 12 ساعة
وأكد المختص النفسي على ضرورة تواجد المرونة في العمل في الشركات حتى لا يتسبب بأثر سلبي على الأشخاص، فقد أثبتت الدراسات أن أكثر من 6 ساعات عمل يسبب احتراق وظيفي للشخص.

أنا عملت مئات الالاف من الساعات يعني تفحّمت وظيفيا

خرجت ٣ أيام وعدت منتهيا من تسليم رسالة الدكتوراه وكنت اعمل في رسالة البحث ليلا ونهارا حتى اخرجتها بعد عمل ٥٠ ساعة متواصلة تقريبا وبعدها نمت تحت المدفأة ولم أفيق إلا بعد ٢٤ ساعة تماما .. ذلك اليوم كان قبل حصولي على الدكتوراه بثلاثة أيام فقط وهذه قصة جون بيرجس معي عندما جاء للجامعة يوم الإثنين يقول أين majid أين هو . ثم قال خبرتي ٥٠ عاما في الكيمياء لم تصلني رسالة كهذه . هل جننت هل تعي ما تقول . وتحدثت ٢٠ دقيقة معه فقط فقال congratulations
Dr majid

هل أنا محترق منذ عام ١٩٩٦ م
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12874
منذ 11 ساعة
نفترق ونحترق ونتفق من- ولأجل- الوطن

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
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من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
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