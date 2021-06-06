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الأرجنتين تشارك رسميا في بطولة كوبا أمريكا 2021 بعد سحب التنظيم منها بسبب كورونا 

منذ 21 ساعة
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الأرجنتين تشارك رسميا في بطولة كوبا أمريكا 2021 بعد سحب التنظيم منها بسبب كورونا 

وكالات (صدى):
أكد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، على مشاركته رسميًا في بطولة كوبا أمريكا القادمة 2021، التي ستقام في البرازيل بعد أن تم سحب تنظيم البطولة منها بسبب فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة يوم الأحد القادم بمشاركة 10 منتخبات، بعد أن تم نقل تنظيم البطولة من الأرجنتين وكولومبيا بسبب زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

وتواجدت الأرجنتين في المجموعة الأولى من كوبا أمريكا مع منتخبات أوروجواي وتشيلي وبوليفيا.

وأصدر الاتحاد الأرجنتيني بيانًا رسميًا قال فيه: "إن المنتخب الوطنى يسافر إلى البرازيل للعب فى البطولة القارية، وسيقدم كل شيء للتغلب على هذه المحنة التى تؤثر لسوء الحظ على جميع البلاد".

تشيلي
أوروجواي
فيروس كورونا
بوليفيا
بطولة كوبا أمريكا

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

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