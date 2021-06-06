الأرجنتين تشارك رسميا في بطولة كوبا أمريكا 2021 بعد سحب التنظيم منها بسبب كورونا 

وكالات (صدى):
أكد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، على مشاركته رسميًا في بطولة كوبا أمريكا القادمة 2021، التي ستقام في البرازيل بعد أن تم سحب تنظيم البطولة منها بسبب فيروس كورونا.
ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة يوم الأحد القادم بمشاركة 10 منتخبات، بعد أن تم نقل تنظيم البطولة من الأرجنتين وكولومبيا بسبب زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا.
وتواجدت الأرجنتين في المجموعة الأولى من كوبا أمريكا مع منتخبات أوروجواي وتشيلي وبوليفيا.
وأصدر الاتحاد الأرجنتيني بيانًا رسميًا قال فيه: "إن المنتخب الوطنى يسافر إلى البرازيل للعب فى البطولة القارية، وسيقدم كل شيء للتغلب على هذه المحنة التى تؤثر لسوء الحظ على جميع البلاد".