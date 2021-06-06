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امحق فزعه
منذ 21 ساعة
2953
4
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التعليقات
محمد بن حيدر
عدد التعليقات : 25
منذ 11 ساعة
ليش امحقةمن فزعةبالعكس حمى الطائرة من أن تصاب من مركبةالخدمات الأرضية حمى الطائرة من كارثة تكلف الشركة التابعة لها الطائرة الشئ الكثير
محمد بن حيدر
عدد التعليقات : 25
منذ 11 ساعة
ليش امحقةمن فزعةبالعكس حمى الطائرة من أن تصاب من مركبةالخدمات الأرضية حمى الطائرة من كارثة تكلف الشركة التابعة لها الطائرة الشئ الكثير
عبدالله
عدد التعليقات : 4
منذ 11 ساعة
محمد بن حيدر ايش تستفيد من تكرار التعليق ؟
والله عيب
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 128889
منذ 10 ساعات
بعض الفزعات ينعاذ منه .. ولكن شر اهون من شر ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه
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