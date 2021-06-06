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مفتي عام المملكة: وضع مصباح على منارة المسجد لبيان أن الصلاة مقامة " بدعة "

منذ 21 ساعة
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مفتي عام المملكة: وضع مصباح على منارة المسجد لبيان أن الصلاة مقامة " بدعة "

الرياض (صدى):
أكد المفتي العام للمملكة، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن وضع مصباح فوق منارة المسجد لبيان أن الصلاة مقامة، عوضًا عن السماعات التي تم الأمر بإغلاقها بعد الإقامة لا أصل له في الشرع.

وأضاف أن وضع مصباح على منارة المسجد لبيان إن الصلاة قد أقيمت يعد نوع من البدع، لافتا إلى أن من يحرص على الصلاة سيأتي مع الأذان أو عند سماع الإقامة، داعيًا من وضع مصباح فوق منارة المسجد إلى إزالته حتى لا يلحقه إثمه وإثم العاملين به.

يذكر أن وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أصدر تعميماً لكافة فروع الوزارة ينص على توجيه منسوبي المساجد بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط، وألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت، واتخاذ الإجراء النظامي بحق من يخالف.

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وزارة الشؤون الإسلامية
الصلاة
مسجد
مكبرات الصوت
بدعة

التعليقات

زائر
زائر عدد التعليقات : 4759
منذ 20 ساعة
ما فيها شي لو تم وضع اضاءة خضراء خارج المسجد يعني ان الصلاة ما زالت قائمة بالمسجد .. بعض الناس يكون بسيارته ويمر من عند المسجد ولا يدري هل ما زالت الصلاة قائمة او انتهت بعد القرار الاخير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80656
منذ 19 ساعة
يارب ترحم ابن باز وابن عثيمين
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12874
منذ 19 ساعة
يقول لك بدعة تقول لنا ما فيها شيء !!

هل تعلم أن أفسح طريق عند الشيطان لإضلال الناس: هي البدع

توصلك رسالتين إن شاء الله. من الإتصالات في الوزارة حسب تحديد موقع مسجدك .. الآن أقيمت الصلاة - تم الانتهاء من أداء الصلاة . في كل فرض.
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128905
منذ 16 ساعة
جزاك الله خير يافضيلة الشيخ المفتي ويبارك فيك .. آمين ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50368
منذ 10 ساعات
اذا كان وضع المصباح بدعه فمكبرات الصوت بدعه ايضا لانها لم تكن موجوده في بداية الاسلام ولا حتى كانت موجوده قبل 60 سنه تقريبا وكذلك كل ما نستعمله الان بدعه فالكهرباء بدعه والسياره بدعه والتلفزون بدعه وغيرها الكثير

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

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