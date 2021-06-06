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بالفيديو .. المواطن مُنقذ العائلة الكويتية من السرقة: السارق مو طبيعي وترجاني للهرب

منذ 19 ساعة
2998
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بالفيديو .. المواطن مُنقذ العائلة الكويتية من السرقة: السارق مو طبيعي وترجاني للهرب

خالد الظفيري (صدى):
سرد المواطن "أحمد العنزي" ما حدث معه حينما أمسك باللص الذي حاول سرقة سيارة تابعة لعائلة كويتية أثناء وقوفها على وضع التشغيل أمام أحد المستشفيات الكويتية.

وذكر، خلال حديثه في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، أن السارق سارع في الهرب نحو الطريق السريع، لكنها بادر بشجاعة في اللحاق به، وتمكن بالفعل من ضبطه.

وأضاف أن اللص كان يبلغ من العمر 45 عاما تقريبا، لافتا إلى أن الأخير توسل إليه من أجل تركه يهرب لأن عليه أحكام قضائية، لكنه رفض ذلك، وصمم على تسليمه إلى الشرطة.

وأكد أن السارق لم يكن في حالة طبيعية، لافتا إلى أن قوات الأمن جاءت لموقع الحادث في غضون 6 دقائق، مضيفا أن العائلة الكويتية وبعض ضباط الشرطة قاموا بعدها بشكره على ما فعله.

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شجاعة مواطن تنقذ عائلة كويتية من سرقة سيارتهم  "فيديو "

مستشفى
الشرطة
جرائم سرقة
لصوص
قوات الأمن

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12874
منذ 16 ساعة
٦ دقايق كثيرة .
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50368
منذ 8 ساعات
طيب
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66747
منذ 16 دقيقة
معقوله يااعلامنا الموقر
فاضين لها الدرجة
ماعندكم شغله ولا مشغله غير
باتمان
خلاص ياخي مشكور وماقصرت

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

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