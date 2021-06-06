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إلزام عريس بدفع 18 ألف لعروسه بعد الطعن في شرفها ليلة زفافها 

منذ 21 ساعة
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إلزام عريس بدفع 18 ألف لعروسه بعد الطعن في شرفها ليلة زفافها 

عمّان (صدى):
ألزمت محكمة أردنية عريس بدفع مبلغ 18 ألف دينار لعروسه، تعويضا لها عن " الطعن بشرفها ليلة زفافهما ".

ويأتي حكم المحكمة بعدما ثبت لها أن " المدعى عليه كان زوجا للمدعية بموجب عقد شرعي، وفي ليلة الدخلة خرج المدعى عليه من غرفة النوم التي كانت تجمعه مع المدعية وأحضر والده ووالدته وطعن بشرفها وشهر بها، وقام بالاتصال بوالد المدعية ووالدتها وأخبرهما بأن المدعية ليست عذراء " .

وأوضح الحكم أن " ما فعله الرجل دفع بأهل المدعية والمدعى عليه بأخذ الزوجة إلى الطبيب الشرعي حيث تبين عدم صحة ادعاءات المدعي، وقد استحصلت على تقرير طبي يثبت ذلك " .

وقررت المحكمة إلزام الرجل بدفع 18 ألف دينار، وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 800 دينار أتعاب محاماة لصالح المدعية والفائدة بواقع 9% سنويا من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

الأردن
عريس
الرسوم
تعويض مادي
المصاريف

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80656
منذ 19 ساعة
الله لايبلانا ولبس يستاهل ا يبلابنا
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128905
منذ 16 ساعة
يمكن خايب وبزعمه الهيلمه اللي عملها تستر عليه .. ولكنها جت عكسيه ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50368
منذ 11 ساعة
الله يأخذ روحه الاهبل
ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 88
منذ 28 دقيقة
هذا غباء وقلة معرفة بالنساء.. ولازم والد الزوج الخسيس.. ان يخبر ابنه.. بأن النساء يختلفن عن بعض عند الجماع.. منهن من ينزل معها الدم والبعض لا ينزل و البعض يصعب الجماع الا بتدخل الطب.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

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