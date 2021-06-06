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العنكبوت القاتل يظهر في الخليج العربي

منذ 22 ساعة
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العنكبوت القاتل يظهر في الخليج العربي

أبوظبي (صدى):
أوضح الخبير البارز وعالم البيئة المقيم في الإمارات أدريان هدسون أن مشاهدات أحد أكثر العناكب رعبا في العالم تتزايد، فقد رصد مواطنون في الخليج العربي، وتحديدا في مدينة دبي، مخلوقا يشبه إلى حد كبير العنكبوت الأحمر السام.

وأشارت تقارير صحفية إلى أنه لا يوجد دليل قاطع على أن هذا هو نفس النوع مثل Redback الأسترالي، ويمكن أن يكون أحد الأنواع الثلاثة الأخرى التي تبدو متطابقة تقريبًا.

ومن جانبه، رأى عالم البيئة أدريان هدسون: " مع استيراد الإمارات قدر ما تستورده من المنتجات، خاصة من أستراليا، سيكون من غير المعقول الاعتقاد بأن الأثر الأسترالي لن يصل إلى هنا " .

ولفت إلى أنه من السهل تفسير الزيادة في مشاهدة العنكبوت الأحمر، الذي ينتمي إلى عائلة الزوع أو العنكبوت الأرملة (Latrodectus)، لأنها تتكاثر وتستعمر مناطق جديدة.

وأوضح هدسون: " هناك انطباع خاطئ بأنك إذا عضك عنكبوت أحمر، فسوف تموت، هذا ليس هو الحال على الإطلاق لقد كنت على اتصال بزملائي حول هذا الموضوع ولم تسجل حالة وفاة من لدغة حمراء منذ الخمسينيات " ، وفق الزميلة روسيا اليوم.

وأبان أنه على الرغم من عدم توفر بيانات عن لدغات العنكبوت في الإمارات العربية المتحدة، إلا أن هناك العديد من الأمثلة العالمية التي أثبتت أن لدغة عنكبوت Latrodectus لم يكن من المحتمل أن تكون قاتلة، بما في ذلك في جنوب إفريقيا حيث تم الإبلاغ عن مئات الحوادث على أنها أعراض خفيفة.

دبي
الإمارات
أدريان هدسون

التعليقات

إبن سمومة
إبن سمومة عدد التعليقات : 13376
منذ 8 ساعات
الله يكفينا شرها وأذاها،ويبعد عنا مداها..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128889
منذ 7 ساعات
انا شفت مثلها ، عنكبوت سوداء سواد الكحل ، عند مؤخرتها دائرة حمراء ، وليس بشكل هذا الخط الطولي على الظهر بل دائره على المؤخره( ولا اعلم ان كان على البطن لون ) ، ولكني رأيت إثنتين كل واحدة منهما في عشها وليستا بعيدتين عن بعض كثيراً ، في شطب باالحرّه ، جنوب غرب مدينة حايل ، وذالك في أواخر التسعينيات الهجريه ، وفي ذالك الوقت كلما امر من ذيك الناحيه اشوفهما ولا اقربهما .. الشكل غريب والحجم غريب وطول الاذرع اغرب من الغريب غير شكل العناكب الاخرى المألوفة احجامهن واشكالهن ، فتشمئز نفسي من منظرهما ، ولم ارَ غيرهما في اي مكان مررت به او وقفت به .. فسبحان الخالق ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

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