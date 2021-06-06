العنكبوت القاتل يظهر في الخليج العربي

أبوظبي (صدى):
أوضح الخبير البارز وعالم البيئة المقيم في الإمارات أدريان هدسون أن مشاهدات أحد أكثر العناكب رعبا في العالم تتزايد، فقد رصد مواطنون في الخليج العربي، وتحديدا في مدينة دبي، مخلوقا يشبه إلى حد كبير العنكبوت الأحمر السام.
وأشارت تقارير صحفية إلى أنه لا يوجد دليل قاطع على أن هذا هو نفس النوع مثل Redback الأسترالي، ويمكن أن يكون أحد الأنواع الثلاثة الأخرى التي تبدو متطابقة تقريبًا.
ومن جانبه، رأى عالم البيئة أدريان هدسون: " مع استيراد الإمارات قدر ما تستورده من المنتجات، خاصة من أستراليا، سيكون من غير المعقول الاعتقاد بأن الأثر الأسترالي لن يصل إلى هنا " .
ولفت إلى أنه من السهل تفسير الزيادة في مشاهدة العنكبوت الأحمر، الذي ينتمي إلى عائلة الزوع أو العنكبوت الأرملة (Latrodectus)، لأنها تتكاثر وتستعمر مناطق جديدة.
وأوضح هدسون: " هناك انطباع خاطئ بأنك إذا عضك عنكبوت أحمر، فسوف تموت، هذا ليس هو الحال على الإطلاق لقد كنت على اتصال بزملائي حول هذا الموضوع ولم تسجل حالة وفاة من لدغة حمراء منذ الخمسينيات " ، وفق الزميلة روسيا اليوم.
وأبان أنه على الرغم من عدم توفر بيانات عن لدغات العنكبوت في الإمارات العربية المتحدة، إلا أن هناك العديد من الأمثلة العالمية التي أثبتت أن لدغة عنكبوت Latrodectus لم يكن من المحتمل أن تكون قاتلة، بما في ذلك في جنوب إفريقيا حيث تم الإبلاغ عن مئات الحوادث على أنها أعراض خفيفة.