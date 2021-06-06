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"مكافحة المخدرات" توضح أبرز العلامات الدالة على المدمن

منذ 22 ساعة
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"مكافحة المخدرات" توضح أبرز العلامات الدالة على المدمن

الرياض (صدى):
أوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أن العلانات التي تشير إلى احتمال تعاطي المخدرات وإدمانها عديدة، إلا أنه لا يمكن الجزم أو التعميم بأن كل تلك الأعراض والأضرار بسبب تعاطي المخدرات.

وكشفت اللجنة عن أبرز العلامات الدالة الدالة على تعاطي المخدرات وهى:

- العدوانية والتلفظ بكلمات بلا وعي وكذلك الوساوس والشكوك.

- الغثيان والشعور الدائم بالاكتئاب والتغيب المستمرعن المدرسة أو العمل.

- آثار الحروق على الملابس وظهور جروح وندبات في مكان الحقن الوريدي وشحوب الوجه.

- سرقة الأشياء الثمينة من المنزل للحصول على الجرعة.

- العزلة عن الاخرين وتغير ملحوظ في الشكل والهيئة.

- وجود أدوات ومواد تدل على التعاطي؛ ومنها إبرة وملاعق محروقة ومخلفات السجائر.

وأكدت اللجنة أن هذه العلامات والسلوكيات ليست قطعية في تعاطي صاحبها للمخدرات، ويمكن أن يكون سببها أمراضًا عضوية أو نفسية أخرى.

 

السرقة
تعاطي المخدرات
السجائر
اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
العدوانية

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3747
منذ 12 ساعة
اخر حاجة بالخبر ... وأكدت اللجنة أن هذه العلامات والسلوكيات ليست قطعية في تعاطي صاحبها للمخدرات، ويمكن أن يكون سببها أمراضًا عضوية أو نفسية أخرى. 😳 عز الله ضربتوا عباس في دباس .. يعني الناس الحين بيقعدون يبحلقون في بعضهم وكل واحد بيجلس يحلل شخصية وشكل اللي قدامه وبيبلغون عن بعضهم وبالاخر بيطلع مريض نفسي ... بالله تخيلوا الحين واحد مريض نفسي ويعمل شيء غلط الناس لو شافت شيء من هذي العلامات والله بيضربونه وبيدبغونه باسباب كلامكم وتواصيفكم اللي مالها داعي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

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