بالفيديو .. مواجهات عنيفة ومسلحة بين الأمن الأردني وأنصار أحد النواب

عمّان (صدى):
شهدت منطقة أم البساتين التابعة لناعور قرب العاصمة الأردنية عمّان، اليوم، مواجهات عنيفة ومسلحة بين الأمن الأردني وأنصار النائب الأردني المفصول من البرلمان، أسامة العجارمة.
وأطلقت قوات الأمن، وفقا لـ"العربية"، الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، كما كثفت من وجود عناصرها في المكان.
ومن جهته، دعا جهاز الأمن العام الجميع إلى الالتزام بالتعليمات، متعهدًا باعتقال كل من يحاول الوصول لمكان التظاهرات في المنطقة.
يذكر أن مجلس النواب في الأردن وافق على فصل "العجارمة" بسبب إساءته للمجلس وهيبته وسمعته وأعضائه.
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