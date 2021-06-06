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بالفيديو .. مواجهات عنيفة ومسلحة بين الأمن الأردني وأنصار أحد النواب

منذ 22 ساعة
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بالفيديو .. مواجهات عنيفة ومسلحة بين الأمن الأردني وأنصار أحد النواب

عمّان (صدى):
شهدت منطقة أم البساتين التابعة لناعور قرب العاصمة الأردنية عمّان، اليوم، مواجهات عنيفة ومسلحة بين الأمن الأردني وأنصار النائب الأردني المفصول من البرلمان، أسامة العجارمة.

وأطلقت قوات الأمن، وفقا لـ"العربية"، الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، كما كثفت من وجود عناصرها في المكان.

ومن جهته، دعا جهاز الأمن العام الجميع إلى الالتزام بالتعليمات، متعهدًا باعتقال كل من يحاول الوصول لمكان التظاهرات في المنطقة.

يذكر أن مجلس النواب في الأردن وافق على فصل "العجارمة" بسبب إساءته للمجلس وهيبته وسمعته وأعضائه.

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الأردن
عمان
مجلس النواب
أم البساتين
أسامة العجارمة

التعليقات

مطر الاسود
مطر الاسود عدد التعليقات : 3826
منذ 13 ساعة
بعد الذي راينا وشاهدنا على مدى العشر سنوات الماضية من خراب ودمار وتشريد حين اوكل الامر للسوقة والرعاع وسقط المتاع نقول لدعاة الفتنة والخراب ( اتثبرو وكلو تبن ) ايا كانت شكواكم ومطالبكم فهي لا تستحق ان تهدر من اجلها نقطة دم واحدةولقد صدق من قال حاكم غشوم خير من فتنة تدوم واسمع واطع وان اخذ مالك وضرب ظهرك
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50368
منذ 4 ساعات
هؤلاء المناصرون للعضو المقال متخلفين عقليا بماذا يستفيدو من فعلهم هذا المخالف للقانون والنظام

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

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