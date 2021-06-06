بيئة عسير تنجح في مكافحة عدد من اسراب الجراد الصحراوي

عسير (صدى):
باشرت فرق مكافحة الجراد الصحراوي مساء امس أعمال مكافحة سرب من الجراد الاحمر الغير ناضج في قرية العكاس وقرى ال زيدي بمدينة ابها، وذلك باشراف ميداني، من نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير محمد احمد عسيري ومشرف مكافحة الجراد الصحراوي بفرع الوزارة علي بيضي ومدير مكتب الوزارة بمدينة ابها سعود السلماني، حيث تحركت ثمان فرق مكافحة ارضية وبدأت اعمالها في تمام الساعة السابعة مساءً وانتهت الساعة الثالثة فجراً ونجحت في تحقيق النتائج المرجوة وكانت نسبة الابادة عالية.
ولا زالت فرق المسح والاستكشاف التابعة للفرع والمكاتب والوحدات التابعة له تواصل اعمال الرصد لاسراب الجراد المشاهدة في المنطقة بهدف اختيار المواقع المناسبة للبدء في مكافحتها ارضيا ، الجدير بالذكر ان المرتفعات العالية والمنحدرات الجبلية تعتبر من المعوقات لاعمال المكافحة، ايضا تعد مكافحة أسراب الجراد وهي في حالة طيران هدراً للموارد وتسبب تلوثا للبيئة كما انها قد تسبب الضرر بالماشية والنحل مما يجعل المكافحة الارضية هي الانسب والاكثر فاعلية.
ويستقبل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير بلاغات الجراد عن طريق الواتس على الرقم (0530233560)