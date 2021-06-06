نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بيئة عسير تنجح في مكافحة عدد من اسراب الجراد الصحراوي

منذ يوم
3284
بيئة عسير تنجح في مكافحة عدد من اسراب الجراد الصحراوي

عسير (صدى):
باشرت فرق مكافحة الجراد الصحراوي مساء امس أعمال مكافحة سرب من الجراد الاحمر الغير ناضج في قرية العكاس وقرى ال زيدي بمدينة ابها، وذلك باشراف ميداني، من نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير محمد احمد عسيري ومشرف مكافحة الجراد الصحراوي بفرع الوزارة علي بيضي ومدير مكتب الوزارة بمدينة ابها سعود السلماني، حيث تحركت ثمان فرق مكافحة ارضية وبدأت اعمالها في تمام الساعة السابعة مساءً وانتهت الساعة الثالثة فجراً ونجحت في تحقيق النتائج المرجوة وكانت نسبة الابادة عالية.

ولا زالت فرق المسح والاستكشاف التابعة للفرع والمكاتب والوحدات التابعة له تواصل اعمال الرصد لاسراب الجراد المشاهدة في المنطقة بهدف اختيار المواقع المناسبة للبدء في مكافحتها ارضيا ، الجدير بالذكر ان المرتفعات العالية والمنحدرات الجبلية تعتبر من المعوقات لاعمال المكافحة، ايضا تعد مكافحة أسراب الجراد وهي في حالة طيران هدراً للموارد وتسبب تلوثا للبيئة كما انها قد تسبب الضرر بالماشية والنحل مما يجعل المكافحة الارضية هي الانسب والاكثر فاعلية.

ويستقبل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير بلاغات الجراد عن طريق الواتس على الرقم (0530233560)

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

أخر الأخبار

بالفيديو .. أستاذ الكيمياء : بحيرة الصرف الصحي تهدد أهالي القريات بالأوبئة ومرض الملاريا
بالفيديو .. أستاذ الكيمياء : بحيرة الصرف الصحي تهدد أهالي القريات بالأوبئة ومرض الملاريا
منذ 26 دقيقة 1200
الهيئة العامة للإعلام تصنف أول فيلم سعودي معفى من المقابل المالي على التذاكر
الهيئة العامة للإعلام تصنف أول فيلم سعودي معفى من المقابل المالي على التذاكر
منذ 26 دقيقة 1372
بالفيديو.. إندلاع حريق هائل في طهران
بالفيديو.. إندلاع حريق هائل في طهران
منذ 31 دقيقة 1517
شجاعة ممرضة تنقذ شاب من موت محقق
شجاعة ممرضة تنقذ شاب من موت محقق
منذ 31 دقيقة 374
شاب يتعرض لحادثين في نفس الوقت
شاب يتعرض لحادثين في نفس الوقت
منذ 32 دقيقة 300
اليوم يومه
اليوم يومه
منذ 33 دقيقة 290
المغرب تسمح بدخول السعوديين للسياحة
المغرب تسمح بدخول السعوديين للسياحة
منذ 44 دقيقة 2110
أبها تسجل أقل درجة حرارة في المصايف
أبها تسجل أقل درجة حرارة في المصايف
منذ 48 دقيقة 1615
"هيئة تقويم التعليم" تؤجل الاختبار التحصيلي لعدد من المتقدمين
"هيئة تقويم التعليم" تؤجل الاختبار التحصيلي لعدد من المتقدمين
منذ ساعة 1724
بينه وبين الموت لحظات
بينه وبين الموت لحظات
منذ ساعة 589