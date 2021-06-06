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والد الطفل المقتول بـ " ريموت التلفزيون " على يد والدته: لم أرى من زوجتي إلا كل خير

منذ 23 ساعة
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والد الطفل المقتول بـ " ريموت التلفزيون " على يد والدته: لم أرى من زوجتي إلا كل خير

القاهرة (صدى):
كشف والد الطفل المقتول بـ " ريموت التلفزيون "، على يد زوجته بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية في مصر، عن تفاصيل جديدة حول الواقعة.

وقال والد الطفل المقتول بريموت التلفزيون على يد والدته، إنه عند عودته من عمله عثر على طفله، البالغ من العمر 7 شهور، ميتا وحيدا غارقا في دمائه، وكانت هناك آثار للدماء من رأسه وفمه، داخل المنزل الخاص بهما بالشرقية.

وأوضح أن زوجته " لم يرى منها طول فترة زواجهما إلا كل خير " ، مبينا أنه قبل أسبوع حدث بينها وبين والدتها، خلاف بسبب بعض متعلقات زوجته التي رفضت والدتها إعطائها لها، ما دفع والدة زوجته - جدة الطفل- إلى تهديدها أمامه، حيث قالت لها:"لن تفرحي بابنك".

وأشار إلى أنه تزوج 5 مرات، ولم ينجب طوال الأربع زيجات السابقة، متابعا: "أنعم الله عليّ بعد مدة طويلة أكثر من 30 عاما بهذا الطفل"، كما استبعد وهو في حالة انهيار تام، أن تكون زوجته على علاقة بشخص آخر.

الشرقية
طفل
قتل
زوجة
ريموت التلفزيون

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80656
منذ 21 ساعة
الله المستعان
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128907
منذ 16 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. الله يعوض عليك ابرك منه ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50368
منذ 12 ساعة
طيب

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

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