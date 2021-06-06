والد الطفل المقتول بـ " ريموت التلفزيون " على يد والدته: لم أرى من زوجتي إلا كل خير

القاهرة (صدى):
كشف والد الطفل المقتول بـ " ريموت التلفزيون "، على يد زوجته بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية في مصر، عن تفاصيل جديدة حول الواقعة.
وقال والد الطفل المقتول بريموت التلفزيون على يد والدته، إنه عند عودته من عمله عثر على طفله، البالغ من العمر 7 شهور، ميتا وحيدا غارقا في دمائه، وكانت هناك آثار للدماء من رأسه وفمه، داخل المنزل الخاص بهما بالشرقية.
وأوضح أن زوجته " لم يرى منها طول فترة زواجهما إلا كل خير " ، مبينا أنه قبل أسبوع حدث بينها وبين والدتها، خلاف بسبب بعض متعلقات زوجته التي رفضت والدتها إعطائها لها، ما دفع والدة زوجته - جدة الطفل- إلى تهديدها أمامه، حيث قالت لها:"لن تفرحي بابنك".
وأشار إلى أنه تزوج 5 مرات، ولم ينجب طوال الأربع زيجات السابقة، متابعا: "أنعم الله عليّ بعد مدة طويلة أكثر من 30 عاما بهذا الطفل"، كما استبعد وهو في حالة انهيار تام، أن تكون زوجته على علاقة بشخص آخر.