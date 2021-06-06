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مضاربة بين سيدتين بسبب كمامة
منذ يوم
2616
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 128889
منذ 14 ساعة
اعطتها باالشلوت المشلتت .. جيده ..
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 12874
منذ 8 ساعات
ابو محمد لا يحترق عشاك .. خذ بالك
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 128889
منذ 8 ساعات
افااااا يادكتور محمد ، جايك العلم اني باالمطبخ ....؟
.. انا في مجلسي وعندي معاميلي ، تفضل تقهو حياك الله ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه
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