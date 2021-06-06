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بالفيديو .. قصة مواطن احتالت عليه شركة توظيف وحصلت على قرض باسمه

منذ يوم
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بالفيديو .. قصة مواطن احتالت عليه شركة توظيف وحصلت على قرض باسمه

عادل الحربي (صدى):
سرد المواطن "عمار العدساني" قصة تعرضه للاحتيال من شركة توظيف حصلت على قرض باسمه من خلال رمز التحقيق.

وذكر، خلال استضافته في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، أن الأمر حدث قبل أيام من شهر رمضان الماضي، حيث قدم على وظيفة كانت معروضة في إحدى المواقع الخاصة بنشر أخبار الوظائف الشاغرة، وبعد أيام تواصل معه أحد الأشخاص من شركة توظيف.

وأضاف أن هذا الشخص كان محترف وسأله في أسئلة متعلقة بمجال العمل، لذلك لم يشك مطلقا أن الأمر قد يكون احتيال، لافتا إلى أن ذلك الشخص طلب منه بطاقة الأحوال، وحثه على إكمال التسجيل عبر رابط مخصص ذلك.

ولفت إلى أنه فعل بالضبط ما طُلب منه، وأعطى لشركة التوظيف رمز التحقق بعد إكمال عملية التسجيل في الرابط الذي أرسلوه إليه، وبعد عدة أيام تفاجئ باتصال هاتفي من شركة تمويل، واتضح أن شركة التوظيف كانت وهمية وحصلت على قرض باسمه بقيمة 10 آلاف ريال.

وأكد أنه تواصل مع الجهات الأمنية التي سارعت في كشف الجناة، والقبض عليهم، لافتا إلى أن عدد ضحايا هذه الشركة الوهمية تخطى 100 شخص.

شهر رمضان
رمضان
الاحتيال
قرض
شركة تمويل

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128889
منذ 14 ساعة
الحمد لله على السلامه ..
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر عدد التعليقات : 547
منذ 13 ساعة
القانون لا يحمي المغفلين على العموم ياعمار حرف ال ع من اسمك بدله بحرف ح

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

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