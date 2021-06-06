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ضبط 169 شخصًا في الرياض خالفوا تعليمات العزل بعد ثبوت إصابتهم بكورونا

منذ يوم
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ضبط 169 شخصًا في الرياض خالفوا تعليمات العزل بعد ثبوت إصابتهم بكورونا

الرياض (صدى):
تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (169) شخصا بمنطقة الرياض لمخالفتهم تعليمات المنزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا.

وخالفوا أيضًا تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد- 19).

وأوضح الرائد خالد الكريديس، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية تمهيدًا لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.

وتصل العقوبة لغرامة (200) ألف ريال أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

أما في حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، يتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

شرطة الرياض
فيروس كورونا
الحجر الصحي
الإجراءات النظامية
العزل

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128905
منذ 22 ساعة
شخبطوهم ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

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