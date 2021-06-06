ضبط 169 شخصًا في الرياض خالفوا تعليمات العزل بعد ثبوت إصابتهم بكورونا

الرياض (صدى):
تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (169) شخصا بمنطقة الرياض لمخالفتهم تعليمات المنزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا.
وخالفوا أيضًا تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد- 19).
وأوضح الرائد خالد الكريديس، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية تمهيدًا لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.
وتصل العقوبة لغرامة (200) ألف ريال أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.
أما في حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، يتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.