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بالفيديو .. "الزعاق" يوضح حالتين لا تتغير معهما مكان وزمان شروق الشمس

منذ يوم
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بالفيديو .. "الزعاق" يوضح حالتين لا تتغير معهما مكان وزمان شروق الشمس

الرياض (صدى):
قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، إن مكان وزمان شروق الشمس يتغير بسبب كروية الأرض وميلان الشمس إلا في حالتين.

وأضاف، وفقا لـ"العربية"، أن الحالة الأولى يتساوى فيها طول الليل مع النهار في المواقع التي تكون على خط الاستواء، لذلك لا يتغير مكان وزمان شروق الشمس فيها.

وأشار إلى أن الحالة الثانية التي لا يتغير فيها مكان وزمان شروق الشمس يكون في حال الاعتدالين الخريفي والربيعي، حيث يتساوى طول الليل مع النهار في كل الكرة الأرضية.

ولفت إلى أن الشمس خلال هذه الأيام ستكون على مشارف وصولها إلى أقصى ميل لها ناحية الشمال، منوها بأن الشمس ستصل لأقصى وقت لغروبها بعد أسبوعين.

 

الفضاء
خالد الزعاق
خط الاستواء
الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك
شروق الشمس

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128912
منذ يوم
بيض الله وجهك ياالحبيب على هاالمعلومات ، المكانية والزمانيه ، لا فض فوك ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80656
منذ 20 ساعة
ماشاء الله تبارك الرحمن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80656
منذ 20 ساعة
ماشاء الله تبارك الرحمن
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80656
منذ 20 ساعة
ماشاء الله تبارك الرحمن

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

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