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حفل زفاف ينقلب لكارثة بعد وصول عريسين لعروس واحدة

منذ يوم
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حفل زفاف ينقلب لكارثة بعد وصول عريسين لعروس واحدة

نيودلهي (صدى):
شهدت منطقة إيتا بولاية أوتار براديش بالهند واقعة غريبة، إذ تحول حفل زفاف عروس لعراك بعد وصول عريسين للزواج من نفس العروس.

وشهد الحفل حضور العريس الأول وزينت العروس كفيه لأجله، ثم حضر العريس الثاني وذهبت معه إلى منزله بعد الزواج منه.

وغضبت أسرة العريس الأول وذهبت لأسرة العريس الثاني ودار عراك بينهما، وتدخلت الشرطة وألقت القبض على والد وعم العروس والمتورطين في الأمر، ولا تزال التحقيقات جارية بشأن الحادث.

من جهتهم، ذكر أهل القرية أن سن العروس كان أقل من سن زواج الفتيات المحدد، كما اتهم العديد منهم أقارب العروس بالغش بحجة الزواج.

الزواج
الهند
عروس
حفل زفاف
ولاية أوتار براديش

التعليقات

Sami
Sami عدد التعليقات : 42
منذ يوم
الله يقرفكم يا همج حرمة تتزوج من رجالين
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128907
منذ يوم
ههههههههههههههههههههه ...

.. استغفر الله العظيم ..

.. لادين ولا اخلاق ولا عادات حميده .. تهاويا الهنوووود لا يتصورها عقل ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12874
منذ 17 ساعة
الثاني هو العريس

الأول مقلب في العروس

معادلة من الدرجة الأولى a+b=C
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50368
منذ 11 ساعة
في الهند عادات و خرافات غريبه جدا اذكر قبل مده ان قرأت موضوع يتحدث عن زواج الاخوان بزوجه واحده ومنشور صورة العروس وازواجها الثلاثه واطفالهم . حاجه مقرفه بجد

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

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