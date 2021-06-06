حفل زفاف ينقلب لكارثة بعد وصول عريسين لعروس واحدة

نيودلهي (صدى):
شهدت منطقة إيتا بولاية أوتار براديش بالهند واقعة غريبة، إذ تحول حفل زفاف عروس لعراك بعد وصول عريسين للزواج من نفس العروس.
وشهد الحفل حضور العريس الأول وزينت العروس كفيه لأجله، ثم حضر العريس الثاني وذهبت معه إلى منزله بعد الزواج منه.
وغضبت أسرة العريس الأول وذهبت لأسرة العريس الثاني ودار عراك بينهما، وتدخلت الشرطة وألقت القبض على والد وعم العروس والمتورطين في الأمر، ولا تزال التحقيقات جارية بشأن الحادث.
من جهتهم، ذكر أهل القرية أن سن العروس كان أقل من سن زواج الفتيات المحدد، كما اتهم العديد منهم أقارب العروس بالغش بحجة الزواج.