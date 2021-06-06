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بالفيديو.. "القصبي": اللقاحات هى الطريق الآمن لمواجهة فيروس كورونا

منذ يوم
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بالفيديو.. "القصبي": اللقاحات هى الطريق الآمن لمواجهة فيروس كورونا

الرياض (صدى):
أوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن لقاحات كورونا ليست إجبارية لكنها متطلب لحياتنا اليومية.

وقال "القصبي" في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي: "إذا نبغى نتعايش ونتحرك ونروح الأسواق والعمل لازم اللقاح فالصحة العامة تتطلب وجود لقاحات، فهو الطريق الآمن لمواجهة فيروس كورونا".

كما أكد أن المملكة في في مقدمة دول العالم التي وفرت أفضل لقاحات كورونا المعتمدة، حيث حققت المركز الأول عالميًا في استجابة الحكومة لجائحة كورونا كما أنها حققت المركز الأول في استجابة رواد الأعمال للجائحة.

وأشار وزير الإعلام المكلف أيضًا أن التأخر في الإعلان عن حج هذا العام بسبب عدم وضوح الوضع الصحي العالمي مع تحورات فيروس كورونا.

وزير الإعلام
الصحة العامة
فيروس كورونا
رواد الأعمال
لقاح كورونا

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

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