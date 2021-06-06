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6 نصائح للحفاظ على سلامة طعام الرضع وصغار الأطفال

منذ يوم
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6 نصائح للحفاظ على سلامة طعام الرضع وصغار الأطفال

أميرة خالد (صدى):
قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء 6 نصائح للحفاظ على سلامة طعام الرضع وصغار الأطفال، خاصة إذا كان الطفل أو الرضيع يعتمد على الأغذية التكميلية.

وذكرت أن الأغذيـة التكميليـة هي الأغذية والسوائل التـي تعطى للرضيع خلال فترة التغذية التكميليـة مـا بيـن 6 إلى 24 شـهرا من العمر، وكذلك عندمـا يصبح حليب الأم أو البدائـل المصنعـة لحليب الأم غيـر كافيـة بمفردها لتلبية احتياجات الرضيع التغذوية

ونبهت بأن الرضع وصغار الأطفـال عرضة للجراثيم والبكتيريا بسبب ضعف الجهاز المناعي، وقد يصبـح أكثر عرضة للعديد من الأمـراض أحدها التسمم الغذائي، لذلك يجب الحرص على سلامة الطعام المقدم لهم.

ونصحت الهيئة بإغلاق علب الأطعمة بحرص لمنع فساد وتأكسد الأطعمة، مع حفظ الأطعمة النيئة بشكل منفصل عن الأطعمة المطبوخة، لافتة إلى إمكانية حفظ الأطعمة بالثلاجة واستهلاكها خلال يومين وبالفريزر لمدة شهر.

وشددت على ضرورة ألا تزيد مدة ترك الأطعمة المطبوخة بدرجة حرارة الغرفة عن ساعتين، وبعد ذلك يجب حفطه بالثلاجة أو الفريزر، مؤكدة ضرورة عدم تسخين الطعام المطبوح أكثر من مرة لكي لا فقد قيمته الغذائية، وكذلك يجب تذويب الطعام المجمد تماما قبل إعادة تسخينه إما بتركه في الثلاجة طوال الليل أو تذويب الثلج في الميكروويف.

 

الهيئة العامة للغذاء والدواء
الغذاء
الجهاز المناعي
التسمم الغذائي
الميكروويف
سلامة طعام الرضع

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

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