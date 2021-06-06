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محترف الهلال "كويلار": اعتبر فريقي من أكثر الفرق تنافسية في آسيا

منذ يوم
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محترف الهلال "كويلار": اعتبر فريقي من أكثر الفرق تنافسية في آسيا

ماجد محمد (صدى):
صرح محترف الهلال جوستافو كويلار بأنه يعتبر فريقه من أكثر الفرق تنافسية في آسيا، مشيرًا بسعادته بما أظهرهه مع زملائه للرد على الأشخاص الذين يعتقدون أن الكرة في آسيا ضعيفة.

وعن مواجهته مع ليونيل ميسي في كولومبيا والأرجنتين، قال "كويلار" لصحيفة "آس" الإسبانية: "لم ألعب أمامه من قبل، بالنسبة لي هو أفضل لاعب في العالم وعليك أن تهتم به كثيرًا، وتحترمه كثيرًا على كل تاريخه وما فعله، ولكن سنحاول تحقيق أهدافنا".

وأضاف: "عليك أن تضغط عليه ولا تتركه يلعب أو يفكر، علينا أن نكون يقظين ونحاول تحييده، أولويتي هي دفاعياً وسأحاول تحييد ليس فقط ميسي، ولكن أي لاعب يدخل منطقتي".

 

الهلال
الأرجنتين
ليونيل ميسي
آسيا
جوستافو كويلار

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

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