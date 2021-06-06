محترف الهلال "كويلار": اعتبر فريقي من أكثر الفرق تنافسية في آسيا

ماجد محمد (صدى):
صرح محترف الهلال جوستافو كويلار بأنه يعتبر فريقه من أكثر الفرق تنافسية في آسيا، مشيرًا بسعادته بما أظهرهه مع زملائه للرد على الأشخاص الذين يعتقدون أن الكرة في آسيا ضعيفة.
وعن مواجهته مع ليونيل ميسي في كولومبيا والأرجنتين، قال "كويلار" لصحيفة "آس" الإسبانية: "لم ألعب أمامه من قبل، بالنسبة لي هو أفضل لاعب في العالم وعليك أن تهتم به كثيرًا، وتحترمه كثيرًا على كل تاريخه وما فعله، ولكن سنحاول تحقيق أهدافنا".
وأضاف: "عليك أن تضغط عليه ولا تتركه يلعب أو يفكر، علينا أن نكون يقظين ونحاول تحييده، أولويتي هي دفاعياً وسأحاول تحييد ليس فقط ميسي، ولكن أي لاعب يدخل منطقتي".