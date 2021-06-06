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5 خطوات لتنظيف وغسل عادم السيارة في المنزل

منذ يوم
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5 خطوات لتنظيف وغسل عادم السيارة في المنزل

متابعة- أميرة خالد (صدى):
نصح خبراء بضرورة تنظيف وغسل عادم السيارة بصورة دورية للحفاظ على أداء وعزم المحرك.

وإليكم خطوات بسيطة لتنظيف وغسل عادم السيارة في المنزل.

– تحضير الأدوات اللازمة لتنظيف وغسل العادم، وهي “قفازات جلدية، فرشاة تنظيف الإطارات، فوطة غسيل الإطارات، صابون تنظيف الإطارات، سلك مواعين “سلك خشن خاص بغسل أواني المطبخ”، ملمع معادن، كريم حماية الإطارات”.

– قم برش أنبوب عادم السيارة بالماء لإزالة الرواسب العالقة من الكربون والأوساخ العالقة، ثم بعد ذلك يتم مزج الماء بصابون الإطارات، ورشه على العادم من الداخل والخارج، مع التنظيف بالفرشاة، ثم تركه ليجف لمدة خمس دقائق.

– بعد مرور عشر دقائق، قم باعادة غسل أنبوب العادم، مع اتخاذ الحذر من تسرب المياه إلى نظام العادم الداخلى، ثم يعاد بعد ذلك رشه مرة أخرى بصابون التنظيف، ثم فركه من الداخل والخارج بالسلك الخشن الخاص بغسل أواني المطبخ.

– قم برش العادم مرة أخرى، ثم أتركه حتى يجف تماماً، ثم بعد ذلك يتم مرحلة التلميع عن طريق وضع كمية من ملمع الصلب على فوطة غسيل الإطارات، ويتم فركها بشكل كامل على العادم من الداخل والخارج.

– قم بوضع ثلاث طبقات من كريم حماية الإطارات على ماسورة العادم من الخارج والحواف الداخلية، وهكذا تكون انتهيت من تنظيف وغسل عادم السيارة.

تنظيف
الإطارات
المحرك
عادم السيارة

التعليقات

جاسم
جاسم عدد التعليقات : 415
منذ 16 ساعة
كلام مخابيل ماهو كلام خبراء تنظيف العادم من الداخل له طريقه غير ذلك وهو تنظيف دبة التلوث والطريقه موجوده في اليوتيوب بلا استهبال

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

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