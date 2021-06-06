آخر تطورات وضع الفنانة دلال عبد العزيز الصحي

القاهرة (صدى):
كشف مصدر آخر التطورات الصحية للفنانة المصرية دلال عبد العزيز بعد إصابتها بفيروس كورونا.
وقال المصدر أن حالة الفنانة دلال عبد العزيز، في تحسن ملحوظ ومستقرة نسبيا، مبينا أن دلال تعاني من تليف في الرئة الذي نشأ لديها كأثر سلبي من فيروس كورونا، ويعمل الأطباء على علاجه.
وأضاف المصدر أن دلال واعية لكل ما يدور حولها، وبأن أبناءها وأزواجهم بجوارها طوال اليوم من أجل ألا تشعر بالوحدة أو بغياب سمير غانم، ويقولون لها إنه بعيد عنها كي لا يصاب بكورونا، وأنه كبير في العمر لذلك لا يقدر على زيارتها، ولكنه يتصل بهم باستمرار لكي يطمئن عليها.
وأشار المصدر إلى أنها تحتاج إلى الحصول على الأكسجين بسبب التليف، لافتا إلى شعورها بضيق تنفس في حال إيقاف إمدادها بالأوكسجين.