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آخر تطورات وضع الفنانة دلال عبد العزيز الصحي

منذ يوم
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آخر تطورات وضع الفنانة دلال عبد العزيز الصحي

القاهرة (صدى):
كشف مصدر آخر التطورات الصحية للفنانة المصرية دلال عبد العزيز بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وقال المصدر أن حالة الفنانة دلال عبد العزيز، في تحسن ملحوظ ومستقرة نسبيا، مبينا أن دلال تعاني من تليف في الرئة الذي نشأ لديها كأثر سلبي من فيروس كورونا، ويعمل الأطباء على علاجه.

وأضاف المصدر أن دلال واعية لكل ما يدور حولها، وبأن أبناءها وأزواجهم بجوارها طوال اليوم من أجل ألا تشعر بالوحدة أو بغياب سمير غانم، ويقولون لها إنه بعيد عنها كي لا يصاب بكورونا، وأنه كبير في العمر لذلك لا يقدر على زيارتها، ولكنه يتصل بهم باستمرار لكي يطمئن عليها.

وأشار المصدر إلى أنها تحتاج إلى الحصول على الأكسجين بسبب التليف، لافتا إلى شعورها بضيق تنفس في حال إيقاف إمدادها بالأوكسجين.

مصر
كورونا
فيروس كورونا
دلال عبد العزيز

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12874
منذ 17 ساعة
وظيفة الأكسجينO2 الدخول للدم والترابط معه وتعقيمه من الكربون CبطردCO2

الكتلة الفراغية المغناطيسية بين الهيموجلوبين قبل وبعد اتحاده مع الأكسجين زمنية
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128889
منذ 16 ساعة
هو مافيه احد انمرض او مات غير دلال عبد العزيز وسمير غانم ، يوم انكم كل شوي ناقزين لنا بخبر عنهم ....؟

.. قولوا للمريض الله يشفيك وللميت رحمة الله عليك ، ولا تكرروا اخبارهم ..

.. سئمناااا ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

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