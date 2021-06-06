مقتل عريس دافع عن زوجته ودراجته النارية

القاهرة (صدى):
قام مجهولون باعتراض طريق شاب وزوجته لسرقة دراجته البخارية حيث عندما فشلوا في السرقة قام إحدهما بإطلاق النار عليه.
وجاء ذلك أثناء توجهه وزوجته في مصر إلى زيارة أحد أفراد أسرة الزوجة فهاجمه ثلاثة يلطجية حاولوا سرقة دراجته البخارية.
وبعد التحري توصل فريق البحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شاب عمره 19 سنة سبق اتهامه فى عدة قضايا متعددة وعاطل وعاطل آخر.
وتم ضبط المتهمين الأول والثانى، والسلاح المُستخدم في الواقعة وجار تحرير المحضر اللازم وضبط المتهم الثالث الهارب.
وقالت الزوجة "أصبحت أرملة ولم يمض على زواجى عامين وملحقتش أفرح زى أي بنت أبويا وأمى متوفيين منذ فترة".