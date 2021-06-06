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مقتل عريس دافع عن زوجته ودراجته النارية

منذ يوم
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مقتل عريس دافع عن زوجته ودراجته النارية

القاهرة (صدى):
قام مجهولون باعتراض طريق شاب وزوجته لسرقة دراجته البخارية حيث عندما فشلوا في السرقة قام إحدهما بإطلاق النار عليه.

وجاء ذلك أثناء توجهه وزوجته في مصر إلى زيارة أحد أفراد أسرة الزوجة فهاجمه ثلاثة يلطجية حاولوا سرقة دراجته البخارية.

وبعد التحري توصل فريق البحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شاب عمره 19 سنة سبق اتهامه فى عدة قضايا متعددة وعاطل وعاطل آخر.

وتم ضبط المتهمين الأول والثانى، والسلاح المُستخدم في الواقعة وجار تحرير المحضر اللازم وضبط المتهم الثالث الهارب.

وقالت الزوجة "أصبحت أرملة ولم يمض على زواجى عامين وملحقتش أفرح زى أي بنت أبويا وأمى متوفيين منذ فترة".

مصر
قتل
عريس
سلاح

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128889
منذ 17 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
¥ ولد نجد ¥
¥ ولد نجد ¥ عدد التعليقات : 5094
منذ 17 ساعة
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8174
منذ 8 ساعات
إنا لله وإنا إليه راجعون
ولاحول ولاقوة إلا بالله
اللهم أصلح أحوال المسلمين
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50368
منذ 3 ساعات
علقوهم في المشانق وتخلصو من شرهم

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

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