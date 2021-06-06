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أمانة الشرقية تنتهي من تركيب نماذج لمقاعد جمالية في ممشى البهجة بحي النزهة

منذ يوم
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أمانة الشرقية تنتهي من تركيب نماذج لمقاعد جمالية في ممشى البهجة بحي النزهة

سعيد العجل (صدى):
انتهت أمانة المنطقة الشرقية، مؤخرا من تركيب النماذج الأولية للمقاعد ذات القوالب الثلاثية الأبعاد المخصصة للمتنزهين، مصنعة محليا تحت إشراف شباب وشابات الوطن، وتتميز بتصميمها الجمالي المستلهم من هوية المنطقة الشرقية، وذلك في ممشى البهجة في حي النزهة بالدمام.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن الممشى يتكون من مسارات للمشاة من الانترلوك وأحواض زراعة تحتوي على أشجار ظل وزهور وحاويات وكراسي بتصميم عصري والتي تم تنفيذها بتقنية الطباعة ثلاثية الابعاد (3DPrinting) وتعتبر هذه المرة الأولى في استخدام مثل هذه التقنية للاستفادة منها في تشكيل المشهد الحضري والبيئة العمرانية، حيث أن المقاعد والجلسات ليست قطعه وظيفيه تخدم الزوار بالجلوس والاستراحة والانتظار فقط، لكن يمكنها أيضا أن تكون قطعة جمالية تضفي للحيز هويه مميزه، وهذا ما قامت به أمانه المنطقة الشرقية بالكراسي الموجودة في ممشى حي النزهة ( ممشى البهجة)، حيث أن التصميم و التفاصيل التي فيها استلهم من سمات المنطقة الشرقية، كما تم وضع لوحات إرشادية مصنوعة من ألواح الألومنيوم تحتوي على عبارات توعوية مبتكرة للمحافظة على البيئة وعلى الأشجار، كما تمت إنارة الممشى بتركيب إضاءات ديكوريه بارتفاع 3 أمتار على طول الممشى ، كما انه تم إضافة ممشى من الأسفلت الملون بعرض 4 أمتار وطول 500 متر وهو ممشى نوعي تم تصميمه بفكرة ما يعرف بـ (Tactical Urbanism) حيث انه يحتوي على عدة عناصر تفاعلية مثل ألعاب حركية للأطفال بعضها يحاكي الألعاب التراثية وبعضها العاب تعليمية وتثقيفية والبعض الآخر رسومات فنية هندسية تضفي روح البهجة والنشاط للزوار، كما تم عمل أفكار تصميمية لجذب المارة على الطريق وهي عبارة عن عدة أقواس حديدية تم دهانها بألوان جذابة وتم وضعها في أول الممشى وجاري تركيبها في منتصف وآخر الممشى وهي بدورها تجذب عيون المارة وتثير فضولهم للذهاب واكتشاف ما يحتويه هذا الممشى، ويعتبر هذا الممشى الأول من نوعه في الدمام، لافتا الى أنه يتبقى تركيب جميع الكراسي والحاويات واستكمال الرسومات التفاعلية، وذلك خلال الفترة القليلة القادمة.

وقال محمد الصفيان بأن هذا المشروع يعتبر مرحلة أولى، وسيتم البدء في المرحلة الثانية في العام القادم بإذن الله، في الفضاء الموجودة بجانب الممشى، وسوف يتم تطويرها لتتناسب مع ما تم تطويره بالممشى، وسوف يكون للمسطحات الخضراء وأشجار الظل النصيب الأكبر من التنفيذ.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن الممشى يتضمن مساراً تفاعلياً للأطفال، بمسارين من الانترلوك بعرض ٤ متر لكل مسار وبطول ٥٠٠ متر بتصميم عصري يتوسطهم منطقة بعرض ٢ متر بها أحواض زراعة لأشجار الظل والشجيرات المزهرة وكراسي للجلوس بتصميم وتصنيع عصري وأعمدة إنارة ديكورية بارتفاع ٥ متر لإضاءة الممشى، كما يحتوي على مسار تفاعلي على طريقة (Tactical Urbanism) بالأسفلت الملون برسومات وألعاب تعليمية وتفاعلية للأطفال بطريقة عصرية وجذابة، بالإضافة إلى لوحات توعويه إرشاديه للزوار،

وأشار الى أن الأمانة أنشأت ممشى البهجة في حي النزهة بالدمام، ضمن مبادرة أنسنة المدن وتحسين المشهد الحضاري والارتقاء به.

وقال إن ذلك يأتي ضمن برنامج "صنع في السعودية" والذي يحقق إحدى مستهدفات رؤية 2030 الاقتصادية والصناعية في دعم المنتجات والخدمات الوطنية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة الى اللوحات الإرشادية والتوعية الغير تقليديه بتصاميم عصريه.

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

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