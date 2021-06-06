نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أمير تبوك يطلع على تقرير مفصل عن أعمال الشؤون الصحية بالمنطقة

منذ يوم
1576
أمير تبوك يطلع على تقرير مفصل عن أعمال الشؤون الصحية بالمنطقة

عطاالله العمراني (صدى):
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم , مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي.واطلع سموه خلال اللقاء على تقرير مفصل عن أعمال الشؤون الصحية بالمنطقة وكذلك الجهود المبذولة في ظل جائحة كورونا من خلال مراكز اللقاحات بمدينة تبوك ومحافظات المنطقة, إضافةً إلى إحصائيات عن الجولات التي نفذت من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

ونوه سموه بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظمها الله - , للقطاع الصحي والرعاية الشاملة خلال جائحة كورونا لجميع المواطنين والمقيمين, مشيداً سموه بجهود وزير الصحة والقائمين على المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة, مؤكداً سموه بأهمية التقيد والالتزام بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية, .

من جانبه ثمن الدكتور الغامدي الدعم الذي تحظى به القطاعات الصحية في المنطقة من سموه, والحث المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.

تبوك
أمير تبوك
الشؤون الصحية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

أخر الأخبار

بالفيديو .. أستاذ الكيمياء : بحيرة الصرف الصحي تهدد أهالي القريات بالأوبئة ومرض الملاريا
بالفيديو .. أستاذ الكيمياء : بحيرة الصرف الصحي تهدد أهالي القريات بالأوبئة ومرض الملاريا
منذ 13 دقيقة 1106
الهيئة العامة للإعلام تصنف أول فيلم سعودي معفى من المقابل المالي على التذاكر
الهيئة العامة للإعلام تصنف أول فيلم سعودي معفى من المقابل المالي على التذاكر
منذ 13 دقيقة 1237
بالفيديو.. إندلاع حريق هائل في طهران
بالفيديو.. إندلاع حريق هائل في طهران
منذ 18 دقيقة 1397
شجاعة ممرضة تنقذ شاب من موت محقق
شجاعة ممرضة تنقذ شاب من موت محقق
منذ 19 دقيقة 280
شاب يتعرض لحادثين في نفس الوقت
شاب يتعرض لحادثين في نفس الوقت
منذ 19 دقيقة 245
اليوم يومه
اليوم يومه
منذ 20 دقيقة 262
المغرب تسمح بدخول السعوديين للسياحة
المغرب تسمح بدخول السعوديين للسياحة
منذ 31 دقيقة 1946
أبها تسجل أقل درجة حرارة في المصايف
أبها تسجل أقل درجة حرارة في المصايف
منذ 35 دقيقة 1542
"هيئة تقويم التعليم" تؤجل الاختبار التحصيلي لعدد من المتقدمين
"هيئة تقويم التعليم" تؤجل الاختبار التحصيلي لعدد من المتقدمين
منذ 55 دقيقة 1696
بينه وبين الموت لحظات
بينه وبين الموت لحظات
منذ ساعة 544