مدير الموارد البشرية بتبوك يجتمع بمدراء المكاتب والادارات بالمنطقة

عطاالله العمراني (صدى):
عقد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك اليوم، اجتماعه الدوري لمديري المكاتب والإدارات في المنطقة، بحضور سعادة مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة أ. منيف بن هابس الحربي ومديري المكاتب والإدارات.
وتم خلال الاجتماع مناقشة التحديات وحلولها والاطلاع على منجزات كل ادارة وحث الحربي على مضاعفة الجهد والعمل لرفع جودة أداء الموظفين وإنتاجيتهم في العمل، وتطوير بيئة العمل، ووضع سياسات وإجراءات واضحة، بصورة شاملة يلمس نتائجها المستفيد من خلال الإجراءات العملية المقدمة لخدمتهم والتكامل مع بقية الإدارات في هذا للرقي بالخدمات والبرامج المقدمة وفقاً لاستراتيجية الوزارة.
وعبر الحربي عن شكره وتقديره للجميع على ماقدموه من منجزات ولشركة تادكو على استضافتهم الاجتماع .