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"الأمن البيئي" يوقف 21 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

منذ يوم
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"الأمن البيئي" يوقف 21 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

الرياض (صدى):
أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (21) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (14) مواطنًا و(7) مقيمين، من الجنسيتين السودانية والهندية، ارتكبوا مخالفات رعي (983) رأسًا من الإبل و(50) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

الحياة الفطرية
الأغنام
الإجراءات النظامية
نظام البيئة
القوات الخاصة للأمن البيئي

التعليقات

4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 6752
منذ يوم
خلوا الناس تترزق ارض الله واسعة ليش التضيق 😂💔
المهم
المهم عدد التعليقات : 368
منذ 23 ساعة
لازم مراعي ومطر مستورد.الشعير غالي .والرعي مخالفه

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

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