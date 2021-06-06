نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 4 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق

منذ يوم
1757
"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 4 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق

الرياض (صدى):
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 4 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 4 مناطق ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 120 يوماً 1504 مساجد، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي مسجد واحد في كل من مناطق الشرقية وجازان والباحة والحدود الشمالية, حيث تأتي تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم إلى المساجد.

وزارة الشؤون الإسلامية
مساجد
كورونا
المصلين
الإجراءات الاحترازية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

أخر الأخبار

بالفيديو .. أستاذ الكيمياء : بحيرة الصرف الصحي تهدد أهالي القريات بالأوبئة ومرض الملاريا
بالفيديو .. أستاذ الكيمياء : بحيرة الصرف الصحي تهدد أهالي القريات بالأوبئة ومرض الملاريا
منذ 11 دقيقة 1061
الهيئة العامة للإعلام تصنف أول فيلم سعودي معفى من المقابل المالي على التذاكر
الهيئة العامة للإعلام تصنف أول فيلم سعودي معفى من المقابل المالي على التذاكر
منذ 11 دقيقة 1203
بالفيديو.. إندلاع حريق هائل في طهران
بالفيديو.. إندلاع حريق هائل في طهران
منذ 16 دقيقة 1354
شجاعة ممرضة تنقذ شاب من موت محقق
شجاعة ممرضة تنقذ شاب من موت محقق
منذ 16 دقيقة 266
شاب يتعرض لحادثين في نفس الوقت
شاب يتعرض لحادثين في نفس الوقت
منذ 17 دقيقة 231
اليوم يومه
اليوم يومه
منذ 18 دقيقة 253
المغرب تسمح بدخول السعوديين للسياحة
المغرب تسمح بدخول السعوديين للسياحة
منذ 29 دقيقة 1584
أبها تسجل أقل درجة حرارة في المصايف
أبها تسجل أقل درجة حرارة في المصايف
منذ 33 دقيقة 1533
"هيئة تقويم التعليم" تؤجل الاختبار التحصيلي لعدد من المتقدمين
"هيئة تقويم التعليم" تؤجل الاختبار التحصيلي لعدد من المتقدمين
منذ 52 دقيقة 1689
بينه وبين الموت لحظات
بينه وبين الموت لحظات
منذ ساعة 539