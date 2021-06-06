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رجل ينسى مكان ثروته الطائلة بعد إصابته بالخرف

منذ يوم
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رجل ينسى مكان ثروته الطائلة بعد إصابته بالخرف

مدريد (صدى):
شهدت إسبانيا واقعة غريبة، بقيام رجل بتهريب أكثر من 53 مليون جنيه إسترليني من صغار ثعابين السمك النادرة إلى آسيا ، وقد نسي مكان إخفاء أرباحه بسبب إصابته بالخرف.

وفي التفاصيل، عمل جيلبرت كو البالغ من العمر 67 عامًا، على استيراد صغار الثعابن الحية من إسبانيا إلى حظيرة في غرب البلاد قبل إخفائها تحت أسراب الأسماك المبردة وإرسالها إلى مطار هيثرو؛ حيث جمع ثروة من شحن ثعابين الزجاج الأوروبية المهددة بالانقراض إلى ماليزيا وهونج كونج.

واكتشف الأمر عندما فتح مسؤولو قوة الحدود حزمة تحتوي على ما يقرب من 600000 ثعبان زجاجي في 15 فبراير 2017، بينما مات نصفهم بالفعل وأرسلت هيئة التفتيش على الأسماك 290 ألفًا آخرين إلى إسبانيا حيث تم إطلاق سراحهم مرة أخرى في البرية.

ونجح الرجل في التهرب من السجن بعد أن ادعى أنه معرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا في الحجز بعد إدانته، فيما تم تشخيص حالته الآن بالخرف ويدعي أنه لا يستطيع تذكر المكان الذي أخفى فيه ثروته.

 

 

إسبانيا
أموال
الخرف
ثروة
وقائع غريبة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12874
منذ يوم
حركات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80656
منذ يوم
الله المستعان الإنسان ضعيف
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128905
منذ يوم
جمعه بيده وسيذهب من حظ غيره ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

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