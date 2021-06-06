رجل ينسى مكان ثروته الطائلة بعد إصابته بالخرف

مدريد (صدى):
شهدت إسبانيا واقعة غريبة، بقيام رجل بتهريب أكثر من 53 مليون جنيه إسترليني من صغار ثعابين السمك النادرة إلى آسيا ، وقد نسي مكان إخفاء أرباحه بسبب إصابته بالخرف.
وفي التفاصيل، عمل جيلبرت كو البالغ من العمر 67 عامًا، على استيراد صغار الثعابن الحية من إسبانيا إلى حظيرة في غرب البلاد قبل إخفائها تحت أسراب الأسماك المبردة وإرسالها إلى مطار هيثرو؛ حيث جمع ثروة من شحن ثعابين الزجاج الأوروبية المهددة بالانقراض إلى ماليزيا وهونج كونج.
واكتشف الأمر عندما فتح مسؤولو قوة الحدود حزمة تحتوي على ما يقرب من 600000 ثعبان زجاجي في 15 فبراير 2017، بينما مات نصفهم بالفعل وأرسلت هيئة التفتيش على الأسماك 290 ألفًا آخرين إلى إسبانيا حيث تم إطلاق سراحهم مرة أخرى في البرية.
ونجح الرجل في التهرب من السجن بعد أن ادعى أنه معرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا في الحجز بعد إدانته، فيما تم تشخيص حالته الآن بالخرف ويدعي أنه لا يستطيع تذكر المكان الذي أخفى فيه ثروته.