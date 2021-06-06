نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. أصغر لاعبة شطرنج تحصل على الدكتوراه الفخرية

منذ يوم
2677
4
بالفيديو.. أصغر لاعبة شطرنج تحصل على الدكتوراه الفخرية

الرياض (صدى):
تعد الطفلة ديالا الفهد، أصغر لاعبة شطرنج، وأصغر طفلة تنال الدكتوراه الفخرية، كما حصلت على شهادة تدريب المدربين، وجائزة المثقف الصغير، وأقامت عدة حلقات توعوية للأطفال، فضلًا عن إنها تتدرب على التايكوندو والألعاب الذهنية وتعلُّم اللغات.

وقالت الطفلة ديالا الفهد، خلال مقابلة لها مع قناة "الإخبارية" أنها تحب تجربة الأشياء الجديدة ودائماً ما يشجعها والدها ووالدتها في ذلك إلى أن جربت الشطرنج وأعجبت به كثيرًا.

وأضافت الطفلة الصغيرة، أن والدها كان له دور كبير في تدريبها وهو من حمسها على اللعبة، لافتة إلى أن "الشطرنج لعبة ما فيها خسارة"؛ حيث تعلمت الشطرنج منذ كان عمرها 4 سنوات وهي تلعب للمتعة بشكل أساسي، كما أنها فادتها كثيرًا في المدرسة فأصبحت تحفظ بسرعة دون صعوبة لأنها لعبة توسع مدارك الشخص وتقوي التركيز وتعلمه الصبر.

ومن الجدير بالذكر، أن ديالا قامت بالعديد من المناشط التوعوية للأطفال، فقدمت برنامج التوعية لمرضى السكري في المستشفى السعودي الألماني بحائل، حيث أطلقوا عليها لقب الدكتورة ديالا، وحصلت على دكتوراة فخرية في المستشفى لدورها في توعية الأطفال بمرض السكري، كما قدمت فقرات توعوية متنوعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب غرامها بخدمة المجتمع والأنشطة الإنسانية.

 

 

جائزة
الدكتوراه الفخرية
ديالا الفهد
لاعبة شطرنج
الألعاب الذهنية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12874
منذ 18 ساعة
طاب يومكم
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12874
منذ 18 ساعة
كنت أتحدث من الأمارات مع مدير الجامعة وأشيد بزيارة خادم الحرمين - ووصفت الزيارة بجملة تعزيز التضامن وبعد الزيارة تفاجئت من منح خادم الحرمين الدكتوراه الفخرية في تعزيز التضامن وبرغم من وقوفي ساعة ونصف للدخول إلى قاعة الاحتفال إلا أن جميع المسؤولين في الجامعة رفضوا تعريفي للدخول لحضور تلك الزيارة التاريخية حتى همس لي الحرس الملكي بالمغادرة ورافقوني إلى سيارتي لضمان مغادرتي وكانت أحدى جملة إهاناتهم المتكررة لشخصي ومحاولة التأكيد في كل محفل أنه اضطراب نفسي. فلماذا تبنيتم فكرة د محمد ماجد بخش ودفعتم بحياته إلى عالم التشكيك وعدم الثقة فيه.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12874
منذ 18 ساعة
تنكروا لي في العديد من المواقف لإرضاء غرورهم.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12874
منذ 17 ساعة
⚠️🚫⛔🚱🚷

لوحة ممنوع د محمد ماجد بخش

لا تستبعد

فكرة تقاعدي ممتازة فلماذا لا تبادروا بها

بدلا من حبس عمل وحياة وإنتاج إجمال عمل المخ في الجمجمة بدلا من إعادة الكذب عليه كل مرة مثل ما قال إخوة يوسف لأبيهم: أستغفر .. لنا ذنوبنا، رغم أنهم بدأوها بفكرة واحدة.

فكرة تستحق الدعم والقرار

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

أخر الأخبار

بالفيديو .. أستاذ الكيمياء : بحيرة الصرف الصحي تهدد أهالي القريات بالأوبئة ومرض الملاريا
بالفيديو .. أستاذ الكيمياء : بحيرة الصرف الصحي تهدد أهالي القريات بالأوبئة ومرض الملاريا
منذ 10 دقائق 1048
الهيئة العامة للإعلام تصنف أول فيلم سعودي معفى من المقابل المالي على التذاكر
الهيئة العامة للإعلام تصنف أول فيلم سعودي معفى من المقابل المالي على التذاكر
منذ 10 دقائق 1190
بالفيديو.. إندلاع حريق هائل في طهران
بالفيديو.. إندلاع حريق هائل في طهران
منذ 15 دقيقة 1343
شجاعة ممرضة تنقذ شاب من موت محقق
شجاعة ممرضة تنقذ شاب من موت محقق
منذ 15 دقيقة 261
شاب يتعرض لحادثين في نفس الوقت
شاب يتعرض لحادثين في نفس الوقت
منذ 16 دقيقة 220
اليوم يومه
اليوم يومه
منذ 16 دقيقة 244
المغرب تسمح بدخول السعوديين للسياحة
المغرب تسمح بدخول السعوديين للسياحة
منذ 28 دقيقة 1574
أبها تسجل أقل درجة حرارة في المصايف
أبها تسجل أقل درجة حرارة في المصايف
منذ 32 دقيقة 1523
"هيئة تقويم التعليم" تؤجل الاختبار التحصيلي لعدد من المتقدمين
"هيئة تقويم التعليم" تؤجل الاختبار التحصيلي لعدد من المتقدمين
منذ 51 دقيقة 1678
بينه وبين الموت لحظات
بينه وبين الموت لحظات
منذ ساعة 536