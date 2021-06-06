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أمانة الرياض توفر 43 فرصة وظيفية عبر جدارة

منذ يوم
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أمانة الرياض توفر 43 فرصة وظيفية عبر جدارة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت أمانة الرياض توفر 43 فرصة وظيفية (للرجال والنساء) في التخصصات الإدارية والهندسية عبر (جدارة).

ودعت الأمانة الخريجين والخريجات، الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، إلى التقدم لشغل الوظائف المعلنة، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام الهندسية والإدارية من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني (جدارة) على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأوضحت أمانة الرياض أن الوظائف المتوفرة هي :

1- المرتبة (الثامنة):

- مهندس معماري (العدد 6 وظائف).

- مهندس مدني (وظيفتان).

- مهندس تخطيط (العدد 3 وظائف).

- باحث قانوني.

2- المرتبة (السابعة):

- مهندس معماري مساعد (العدد 10 وظائف).

- مهندس مدني مساعد (العدد 7 وظائف).

- مهندس تخطيط مساعد (وظيفتان).

- مهندس زراعي مساعد.

- مهندس تنسيق مواقع مساعد.

- مهندس ميكانيكي مساعد.

- مهندس بيئة مساعد.

- مهندس مساحة مساعد (وظيفتان).

- مطور برامج.

- أخصائي أمن معلومات.

3- المرتبة (السادسة):

- باحث عمليات موارد بشرية.

- مصمم جرافيكس.

- باحث إعلامي مساعد.

- مصور تلفزيوني.

المراتب الوظيفية:

- المرتبة الثامنة (١٢ وظيفة).

- المرتبة السابعة (٢٧ وظيفة).

- المرتبة السادسة (٤ وظائف).

واشترطت أن يكون المتقدم من خريجي وخريجات درجة البكالوريوس والماجستير مع منح الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية.

وأضافت أن بدأ اليوم الأحد وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1442/11/07هـ الموافق 2021/06/17م، وذلك من خلال رابط الأمانة

الخريجين
أمانة الرياض
جدارة
فرصة وظيفية
التخصصات الإدارية

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80656
منذ 16 ساعة
بالتوفيق

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

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