أمانة الرياض توفر 43 فرصة وظيفية عبر جدارة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت أمانة الرياض توفر 43 فرصة وظيفية (للرجال والنساء) في التخصصات الإدارية والهندسية عبر (جدارة).
ودعت الأمانة الخريجين والخريجات، الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، إلى التقدم لشغل الوظائف المعلنة، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام الهندسية والإدارية من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني (جدارة) على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأوضحت أمانة الرياض أن الوظائف المتوفرة هي :
1- المرتبة (الثامنة):
- مهندس معماري (العدد 6 وظائف).
- مهندس مدني (وظيفتان).
- مهندس تخطيط (العدد 3 وظائف).
- باحث قانوني.
2- المرتبة (السابعة):
- مهندس معماري مساعد (العدد 10 وظائف).
- مهندس مدني مساعد (العدد 7 وظائف).
- مهندس تخطيط مساعد (وظيفتان).
- مهندس زراعي مساعد.
- مهندس تنسيق مواقع مساعد.
- مهندس ميكانيكي مساعد.
- مهندس بيئة مساعد.
- مهندس مساحة مساعد (وظيفتان).
- مطور برامج.
- أخصائي أمن معلومات.
3- المرتبة (السادسة):
- باحث عمليات موارد بشرية.
- مصمم جرافيكس.
- باحث إعلامي مساعد.
- مصور تلفزيوني.
المراتب الوظيفية:
- المرتبة الثامنة (١٢ وظيفة).
- المرتبة السابعة (٢٧ وظيفة).
- المرتبة السادسة (٤ وظائف).
واشترطت أن يكون المتقدم من خريجي وخريجات درجة البكالوريوس والماجستير مع منح الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية.
وأضافت أن بدأ اليوم الأحد وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1442/11/07هـ الموافق 2021/06/17م، وذلك من خلال رابط الأمانة