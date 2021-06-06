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أمانة الشرقية تبدأ بتجهيزات وأعمال تطوير المواقف الذكية بالمنطقة المركزية بالدمام

منذ يوم
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أمانة الشرقية تبدأ بتجهيزات وأعمال تطوير المواقف الذكية بالمنطقة المركزية بالدمام

سعيد العجل (صدى):
بدأت أمانة المنطقة الشرقية بأعمال التجهيزات التنفيذية والتطويرية لتشغيل الساحات الخاصة بالمواقف الذكية العامة بالمنطقة المركزية بالدمام، وذلك من خلال المستثمر، وإشراف من قبل الأمانة، والتي تأتي بمتابعة واهتمام من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، حفظهما الله.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن الأمانة وتماشياً مع التطورات في المنطقة المركزية للأسواق بالدمام وارتفاع وتيرة ارتياد المحلات التجارية وعودة الأنشطة التجارية، قامت بوضع خطة لتطوير مواقف المنطقة المركزية بالدمام، حيث قام المستثمر بتوريد الأجهزة الخاصة بالدفع الرقمي وأجهزة التنظيم للدخول والخروج ومنظومة الإدارة الخاصة بالحركة المرورية والتي ترتبط بشبكة من الخدمات الرقمية والكاميرات وحلول الرصد والتحليل، مشيرا الى أن أجهزة المواقف الذكية تتميز بتنوع خيارات المستخدمين، حيث يمكن حجز الموقف والدفع الرقمي ومعرفة حالة المواقف تيسيراً على المستخدمين وزوار الأسواق، لافتا الى أن هذه التقنيات المستخدمة ستساهم في تعزيز جهود الأمانة لتحقيق مفهوم المدن الذكية وجودة الحياة.

وأشار الى أن هذا المشروع يأتي امتداداً لجهود أمانة المنطقة الشرقية في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة والتماشي مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة الاستثمار، وتطوير الخدمات المقدمة عبر اشراك القطاع الخاص في التنمية وتعزيز مفهوم كفاءة الإنفاق وتعظيم المخرجات.

الدمام
أمانة الشرقية
تجهيزات

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

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