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"فلكية جدة": ذروة تساقط "شهب الحمليات السنوية" غدًا الاثنين

منذ يوم
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"فلكية جدة": ذروة تساقط "شهب الحمليات السنوية" غدًا الاثنين

جدة (صدى):
كشفت الجمعية الفلكية بجدة، أن الكرة الأرضية تعبر هذا الأسبوع خلال البقايا الغبارية من حطام الكويكب إيكاروس (1566 Icarus) ؛ وتحدث ذروة تساقط شهب الحمليات السنوية.

وقالت: تعبر الكرة الأرضية هذا الأسبوع خلال البقايا الغبارية من حطام #الكويكب إيكاروس (1566) لتحدث ذروة تساقط شهب الحمليات السنوية يوم الإثنين 7 يونيو 2021 بحوالي 60 شهاب بالساعه وهي تخترق أعلى الغلاف الجوي للأرض بسرعه 39 كيلومتر بالثانية إلا أنها ستحدث خلال ساعات النهار.

وأضافت : ستشهد الأرض يوم الخميس 29 شوال 1442 الموافق 10 يونيو 2021 كسوف حلقي للشمس هو اول كسوف قطبي من اثنين ستحدث هذا العام وهو (غير مشاهد) بسماء المملكة أو الوطن العربي.

وتابعت أن الكسوف بكافة مراحلة سيستمر 5 ساعات بين 11:12 صباحاً و 04:11 عصراً (08:12 صباحاً و 01:11 بعد الظهر بتوقيت غرينتش.

جدة
الكرة الأرضية
فلكية جدة
كويكب إيكاروس

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

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