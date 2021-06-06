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حقيقة صرف تعويضات لمن يسلم ما لديه من حيوانات مفترسة

منذ يوم
2913
حقيقة صرف تعويضات لمن يسلم ما لديه من حيوانات مفترسة

علي القحطاني (صدى):
أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ، أن اللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها لا تنص على أي تعويضات لمن يسلم ما لديه من حيوانات مفترسة.

وأشار إلى أنه لا يتم صرف تعويضات لمن يسلم ما لديه من حيوانات مفترسة لأنه بالأصل مخالف للأنظمة.

ولفت إلى أنه وفقاً للأمر السامي الكريم القاضي بمنع استيراد الحيوانات المفترسة ولنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها فإن مقتني هذه الكائنات يعتبرون مخالفين للنظام، ولا يقوم المركز بتعويضهم.

الحياة الفطرية
مخالف
حيوانات مفنرسة
صرف تعويضات

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه .. .. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
كلام العقل
ممكن تسمع الكلام اللي قلته لناديك الأفضل لك والجماهير فريقك ⚽⚽⚽⚽
ابو محمد 😎 ✍️
خيالااات وتشبيهااات ، ما انزل الله بها من سلطان ..
ابومحمد2
ممكن ان يحدث هذا في أي مكان ولو تحرك المصوّر درجات قليلةلاختلف الوضع ويمكن يظهر له صورة شيئاًآخر
زايد
الخسران الاول والاخير هو الشعب اليمني، مشكلة الشعب اليمني لايعرف صديقه من عدوه

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