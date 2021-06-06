اللوز يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء عن أكثر الأطعمة فائدة للعظام والتي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم ومنها الخضروات الورقية الداكنة تحتوي على 200 مللي جرام من الكالسيوم بالإضافة إلى فيتامين K ، والذي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.
وتحتوي البطاطا الحلوة على بعنصري الماغنيسيوم والبوتاسيوم الذي يسبب نقصهما مشاكل في توازن فيت
ويوجد في الجريب فروت وردي أو أحمر كامل على حوالي 88 ملليغرام من فيتامين سي ، مما يمنحك الكمية التي تحتاجها طوال اليوم.
ويعتير التين المتوسط من الفوكه التي تحتوي على الكالسيوم والعناصر الغذائية الأخرى الموفرة للهيكل العظمي مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم.
ويحتوي السلمون وأنواع الدهنية الأخرى على فيتامين د ، الذي يساعد جسمك على استخدام الكالسيوم ، وأحماض أوميغا 3 الدهنية ، والتي قد تساعد العظام أيضًا.
ويتميز اللوز باحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم والبوتاسيوم بالإضافة إلى البروتين والمواد المغذية الأخرى التي تلعب دورًا داعمًا في بناء عظام قوية.